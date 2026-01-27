"Стояла между двух стен": отец ищет дочь в разбитой "Шахедом" многоэтажке в Одессе

Спасатели в Одессе ищут людей под завалами / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

Реклама

Под завалами в Одессе нашли погибшего человека. Также после ночного налета российских террористов количество пострадавших возросло до 23, среди них есть дети. Враг ударил по региону полусотней «Шахедов». Только в областном центре зафиксированы разрушения на более десяти объектах.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

«Мы сейчас возле дома, где до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Ночью сюда ударил прямой наводкой „Шахед“ и пробил здание насквозь. Обвалились несколько этажей, и именно сейчас с помощью тяжелой техники спасатели снимают плиты перекрытия, а дальше вручную извлекают камни и обломки в надежде достать живыми людей», — говорит корреспондент ТСН.

Реклама

Спасение людей

Во время ночной атаки разрушения в Одессе произошли на более десяти объектах. В основном это жилые дома.

Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС Одесской области: «Пожарным удалось ночью спасти 14 человек, из них три ребенка. В основном люди были заблокированы в своих квартирах. Многих эвакуировали именно в пункты несокрушимости. Нам известно, что под завалами могут находиться три человека, поэтому организованы поисковые работы. Рядом с данным домом установлен сейсмографический прибор для того, чтобы мы могли следить за колебанием в конструкциях здания, потому что могут быть обвалы».

Минуты тишины и работа кинологов

Периодически работы останавливают, чтобы была полная тишина и можно было услышать, есть ли звуки из-под завалов и где именно искать людей. И тогда на гору обломков заходят кинологи. Пес Хаку пытается найти место, где между обломками могут быть люди.

Дарья Титаренко, кинолог отряда «Страж»: «Мы работали с самого начала, в пять утра мы уже были здесь. Мы заходили на завал, собака работала, давала отметку. Завал достаточно сложный для того, чтобы собака ходила по нему. Он давал отметку — отметка у него лай, мы с разных сторон подходили, поэтому ждем результат».

Реклама

Отец ищет свою дочь, которая жила в доме

И ночью, и сейчас утром на месте постоянно находятся психологи. Люди очень напуганы, у многих острая реакция на стресс — в Одессе давно не фиксировали столь масштабных повреждений после налетов.

Валерия Штембуляк, психолог ГСЧС: «Сейчас люди очень напряжены, потому что остались родственники людей, которые находятся внутри. Периодически у них бывает нервное дрожание и приступы истерии, но мы останавливаем такие процессы. На данной локации это была работа с 21 лицом, двое из них дети. Семья мужчины, которого ищут, находится в больнице и уже ждет информации».

С самой ночи от дома не отходит господин Евгений. Он ждет возле огромной дыры от взрыва. На третьем этаже живет его дочь, с которой пока отсутствует связь.

Евгений Михайлович, отец жительницы дома: «Там дочь живет. Нет никакой информации. Звоню ей, гудок идет, но трубку она не берет. Я вчера вечером с ней говорил. Она обычно в коридор выходила и становилась между двух стен, но, как видите, все развалено и коридор тоже».

Реклама

Масштаб атаки и состояние раненых

Кроме этого здания, от прямого попадания пострадала еще одна многоэтажка — там произошел пожар, но людей успели эвакуировать. Также враг повредил церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр и много автомобилей.

По состоянию на сейчас в городе пострадали 23 человека. 9 человек госпитализированы, среди них 2 ребенка и беременная женщина на 39-й неделе. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке:НАЖИВО из ОДЕССЫ и ХАРЬкова! В ГОРОДАХ ЧИМАЛЫЕ РАЗРУШЕНИЯ! ПОД ЗАВАЛАМИ ИЩУТ ЛЮДЕЙ