Стоят несколько дней: какая ситуация на заблокированной границе с Польшей и что говорят водители

Украинские водители пытаются договариваться с поляками, но безуспешно.

В Польше продолжается блокировка границы с Украиной. Поляки пропускают только опасные, военные и гуманитарные грузы.

Об этом рассказали корреспонденты ТСН с места происшествия.

На пунктах пропуска во Львовской области водители стоят по 2-3 дня, чтобы пересечь границу.

"Я стою здесь уже третьи сутки, везу мороженое в Германию", — говорит один из водителей.

В пункт пропуска Ягодин с польской стороны стоит очередь почти на 50 километров. Ситуация там очень напряженная.

На пункте пропуска "Шегини", который поляки не блокируют, тоже есть большие очереди, поскольку многие водители поехали именно сюда.

"Из-за того, что есть усложнение движения на двух пунктах пропуска во Львовской области, там существенно увеличилось количество грузовиков", — говорит спикер Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.

Корреспондентка ТСН Наталья Волосацкая говорит, что польские перевозчики продолжают блокировать три из четырех пунктов пропуска. Очередь здесь двигается очень медленно.

Поляки на пункты пропуска привезли биотулеты. Украинские водители пытаются договориться с протестующими, однако они игнорируют их.

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Напомним, блокада польско-украинской границы, судя по заявлениям польских протестующих, может длиться долго, по меньшей мере, до конца текущего года.

Ранее ТСН.ua писал, что эксперт объяснил, кто стоит за протестами перевозчиков в Польше.

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