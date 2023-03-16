Страдала из-за боли, а врачи не знали, почему: как жительница Винницкой области 14 лет прожила со шпателем в теле

Стали известны новые подробности громкого скандала, произошедшего в Винницкой области. Там в теле пациентки обнаружен медицинский инструмент. По данным пациентки, в 2005 году ей была сделана операция, но после этого состояние женщины не улучшалось. Пациентка была вынуждена неоднократно обращаться за медицинской помощью, но и это не помогло.

Страдания женщины продолжались более 10 лет, пока во время очередного исследования в 2019 году не был обнаружен забытый в теле медицинский инструмент – шпатель Ревердена. Согласно описанию это медицинский инструмент в виде лопатки длиной почти 30 см и весом почти 300 грамм.

Фото: Винницкий апелляционный суд

"С этой лопаткой она прожила 14 лет. Через год, после того, как этот медицинский инструмент оставили в брюшной полости, у женщины началась боль в пояснице, в стороны, чувствовалась общая усталость, слабость. Она делала рентген, но это было исследование грудной клетки, а не брюшной полости. Были другие обследования, но и они не обнаружили этого инструмента", — сообщил ТСН.ua источник, знакомый с материалами дела.

К этому наш собеседник добавил следующее: "Очень плохо ей стало в конце 2019 года, было сделано МРТ. Когда исследование обнаружило этот инструмент, то вся ее семья была в шоке. Врачи в Хмельнике, где живет эта женщина, не решились делать операцию по изъятию этой лопатки, женщина уехала в Винницу".

Сейчас по решению суда апелляционной инстанции медицинское учреждение, в котором женщине делали операцию, должно выплатить ей 400 тыс. грн. компенсации за причинение морального и материального вреда.

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