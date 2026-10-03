Страх и бизнес с Путиным: почему Европа и США просто наблюдают, как Россия добивает Украину

Почему США и Европа просто наблюдают, как Россия добивает Украину / © ТСН

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Пока западные СМИ наперегонки пишут, что Путинг отовится к затяжной войне против Украины и накапливает тысячи ракет, чтобы снова попытаться оставить украинцев без света, тепла и воды этой зимой, союзники и партнеры Украины застыли то ли в ожидании, то ли от страха.

Кадры российских ударов по мостам в Киеве, соединяющим левый и правый берега Днепра, за последние дни разлетелись по всем социальным сетям. Однако существенной помощи в укреплении нашей ПВО, чтобы Украина могла сбивать вражеские реактивные ракеты, мы не видим ни со стороны США, ни со стороны Европы.

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О причинах ТСН.ua расспросил Марию Золкину, руководителя отдела «Региональная безопасность и исследование конфликтов» Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», ассоциированного исследователя LSE Ideas, главного аналитического центра по вопросам внешней политики при Лондонской школе экономики.

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Business as usual: санкций против России не будет

Мария Золкина подчеркивает, что основная причина, по которой США не оказывают санкционного или тарифного давления ни на Россию, ни на её партнёров — Китай, Индию, Турцию, Венгрию (тех, кто пополняет российский бюджет, покупая российские энергоресурсы), — с точки зрения нынешней администрации Белого дома Россия является партнером, с которым желательно скорее раньше, чем позже, возобновить деловые отношения.

И эта бизнес-логика за полтора года дипломатии Трампа не стала менее важной, чем была в самом начале. Изменился формат, в котором США хотят добиться возобновления деловых отношений с РФ.

«Если сначала американцы вели переговоры о политических условиях завершения войны, подготовке к смягчению санкций и возобновлению деловых отношений, то сейчас стало ясно, что заключить пакетную политическую договоренность невозможно. Для возобновления бизнеса с РФ придётся искать другие аргументы, чтобы даже такой нигилистической команде Трампа было возможно показать, на каком основании они вдруг, без мирного соглашения и режима прекращения огня начинают с Россией как-то контактировать по деловым вопросам и, соответственно, ослабляют для этого санкции», — говорит эксперт.

Именно поэтому всплыла на поверхность «белорусская схема» — возможность ослабления части санкций в обмен на согласие России освободить осужденных, содержащихся в российских тюрьмах.

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То есть, как отмечает Мария Золкина, главная причина, по которой американцы не принимают никаких мер против России, — заключается в том, что они не ставят перед собой цель усиливать напряжённость в отношениях с россиянами, добиваться устойчивого мира, который действительно лишил бы Россию возможностей применить силу. Эти детали их просто не интересуют. Зато их интересует бизнес с россиянами. Они заинтересованы в ослаблении санкций, восстановлении экономических связей с Россией, в том, что Россия может им предложить в сфере энергоресурсов, минеральных удобрений, проектов в Арктике и т. д. Поэтому «закон Грема-Блюменталя» не будет применен ни в отношении России, ни в отношении покупателей российских энергоресурсов.

Страх войны с Россией: Европа не поставляет Украине оружие

Причины, по которым Европа не принимает мер, необходимых для того, чтобы остановить Путина, по словам Марии Золкиной, иные. Они также укоренены в особенностях восприятия России. Но ими движут не бизнес-интересы, а страх перед полномасштабной войной с РФ, которая начнётся раньше, чем Европа будет к этому готова.

Поэтому Европой сейчас движет неверная мотивация — создавать меньше поводов для обвинений в провоцировании России, которые она могла бы использовать для развязывания какой-либо кампании против одного из членов ЕС или НАТО в Европе.

«Мы видим этот страх и желание отсрочить войну в Европе, которая считается уже неизбежной. Вопрос лишь во времени, когда она начнётся. И их задача сейчас — не спасать Украину от этой смертоносной тактики уничтожения украинских городов, чем сейчас занимается Путин, а спасти себя от преждевременного начала военной кампании России против стран Европы», — считает Мария Золкина.

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Эксперт напоминает, что в июне Кильский институт опубликовал исследование о темпах европейского перевооружения — производстве и сроках поставок заказанной военной техники. Наименьший срок фактической готовности основной части такого оружия, если брать Германию, Великобританию и Польшу, — это 2–3 года. То есть они планировали выполнить эти заказы к 2030 году, который повсеместно фигурирует как время потенциального столкновения России с НАТО.

«Но Россия вряд ли будет ждать 2030 или 2035 года, чтобы нанести удар по какой-либо из стран Альянса, учитывая атаки дронов в Германии, провокации в Польше и т. п. Поэтому Европа хочет отсрочить начало военной кампании России против стран НАТО. Поэтому она не может решиться на применение имеющихся у неё трёх основных инструментов», — отмечает исследовательница.

Во-первых, нужно наконец нанести России удар, конфисковав более 200 миллиардов евро её замороженных активов.

Во-вторых, важно заблокировать движение танкеров с российской нефтью через Балтийское море, в том числе в территориальных водах вдоль побережья Северной Европы. Этот шаг действительно затянул бы узел на шее россиян.

В-третьих, конечно , нужно укреплять украинскую ПВО. К сожалению, открытых данных о количестве и темпах поставок нет. Но сбивать реактивные шахеды, которыми Россия наносит удары по Киеву, не обязательно исключительно ракетами системы «Патриот», с которыми действительно большие проблемы. Однако у Европы есть и другие средства и комплексы.

«Почему их сейчас не поставляют в каких-то приличных количествах в Украину? Я не могу объяснить это ничем, кроме страха, что уже в ближайшие месяцы они понадобятся Германии, Польше и другим странам. Они не умеют пользоваться этими средствами так умело, как Украина, соответственно, они хотят перевесить количеством. Можем ли мы на это повлиять? Вряд ли. Это вопрос иррационального восприятия — они боятся войны с РФ», — подытоживает Мария Золкина.

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