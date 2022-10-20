Страх мятежа или потери территорий Украины: эксперт объяснила решение Путина о "военном положении"

В решении Путина о "военном положении" нет желания каким-либо способом получить лучший контроль над процессом вокруг Кремля.

Президент России Владимир Путин ввел "военное положение" на оккупированных частях украинских территорий из-за страха контрнаступления ВСУ и потери контроля над этими районами.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

Так, она прокомментировала, может ли быть решение о "военном положении" закручиванием гаек в самой России из-за страха Путина по поводу возможного мятежа против него.

"Мне кажется, Путин должен понимать, что определенный раскол элит и соответственно действия частей этих элит вполне возможны на фоне отсутствия успехов и имеющихся неудач на поле боя. Это очевидно, что есть определенное непонимание, куда Россия движется. Поэтому я думаю, он, учитывая его панический страх относительно своей жизни и здоровья, вполне реально оценивает, что определенные мятежи могут быть против него, и он будет делать все, чтобы максимально эту ситуацию контролировать, и этого не допустить. Логический путь любого диктатора, особенно если он проигрывает в войне, которая должна была быть маленькой и победной", – рассказала Золкина.

"Но мне кажется, что все-таки в этом решении о "военном положении" нет желания каким-то способом получить лучший контроль над процессом вокруг Кремля. Мне кажется, это все-таки более с одной стороны, вынужденное решение: потому что этими территориями надо управлять, когда вы можете потерять над ними контроль. Россия теряет контроль над оккупированными территориями — метр за метром в Херсонской области сейчас — и перспектив удержать этот контроль у них очень мало. Поэтому это вынужденные шаги. Если бы они не боялись контрнаступательных действий со стороны Украины, то они устраивали бы парады, заводили бы туда еще новое количество войск, и никаких "военных положений" не объявляли", — пояснила эксперт.

Она подчеркнула, что это локальный вынужденный шаг, "частично отвечающий ожиданиям ястребиной части российского общества, давно требовавшей военного положения на территории всей России".

"И это вот такой полушаг, что "вы ожидали радикальных шагов от нас, вот вам пожалуйста там частично на территории этих оккупированных районов Украины", — добавила Золкина.

"Но мне кажется, такой прямой связи между попыткой в самой России на федеральном уровне закрутить гайки этим решением нет. Хотя, конечно, Путин боится раскола определенных элит, мятежа, поэтому максимально будет пытаться это предупредить", – резюмировала эксперт.

"Военное положение" на оккупированных территориях

Путин издал указ о введении с 20 октября "военного положения" на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Украинские власти назвали это решение признаком агонии кремлевского режима, однако не исключили, что такой шаг добавит проблем жителям оккупированных территорий.

Кроме того, в восьми регионах РФ ввела "средний уровень реагирования". Речь идет об аннексированных Крыме и Севастополе, а также Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

Также объявлен уровень повышенной готовности на территориях Центрального (в частности, Москва) и Южного федеральных округов РФ.

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