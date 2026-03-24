Страхование и дифференциация тарифов: какие изменения планируют в "Укрзализныце"

Пресс-конференция проходит в укрытии центрального вокзала. На брифинге присутствовали руководитель "Укрзализныци" и железнодорожники / © ТСН

«Укрзализныця» готова рассмотреть страхование пассажиров, вроде авиаперевозок, чтобы защитить пассажира от рисков, включая задержку поезда, или причинение вреда здоровью.

Об этом рассказал председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский на пресс-конференции, которая проходит в укрытии центрального железнодорожного вокзала в Киеве, передает корреспондент ТСН с места происшествия.

Страхование пассажиров в УЗ

«Страхование — это отдельный продукт. Мы открыты конечно чтобы страховать людей, как при авиа. Мы открыты к сотрудничеству с страховщиками компаниями. Здесь вопрос готовности страхового рынка это принимать», — отметил Перцовский.

Увеличение цен на билеты

Глава УЗ объяснил, стоит ли ожидать увеличения цены на билеты.

«У нас государство взяло четкую стратегию, чтобы до конца войны цены не росли. Напротив, государство сделало механизм заказов на пассажирские перевозки. Единственное, у нас будут видоизменения в премиум билетов. О ценообразовании расскажем впоследствии», — сказал Перцовский.

Для справки. Премиум-билеты «Укрзализныци» — это билеты в вагоны СВ (люкс) и 1-й класс поездов «Интерсити+».

Ранее в «Укрзализныце» объяснили, как действовать пассажирам при обстреле.

Также в УЗ рассказали, что делают с пассажирами, отказывающимися эвакуироваться из поезда во время обстрелов РФ.