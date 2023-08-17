"Страна-агрессор на уровне с РФ": литовский эксперт оценил, нападет ли Беларусь на страны Балтии

Белорусская армия плохо обучена и не представляет угрозы для стран Балтии.

Такое мнение высказал литовский военный эксперт Дариус Антанаитис в интервью ТСН.ua.

По его словам, белорусская армия состоит из 60 тысяч плохо обученных солдат. Поэтому Антанаитис не считает ее опасностью для литовской армии.

"Но когда мы говорим об армии Литвы, мы должны говорить об армии НАТО. Поэтому даже если мы не будем втягивать войска НАТО в возможный конфликт с Беларусью, только наша армия, хорошо обученная, хорошо оснащенная, способная победить белорусскую угрозу", — уверен. эксперт.

Гибридные угрозы

В то же время он обращает внимание на гибридные угрозы, в частности – нелегальных мигрантов. Эксперт считает, что Польша совместно странами Балтии должна закрыть границу с Беларусью, потому что это "реальная угроза".

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"Мы должны были это сделать в прошлом году, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, потому что Беларусь – это та самая страна, которая участвовала в этой войне. В прошлом году российские войска использовали аэропорты Беларуси для запуска бомбардировщиков и другой военной авиации. Также они запускали ракеты с территории Беларуси. Кроме того, россияне имели военную базу в Беларуси... Беларусь является государством-агрессором на уровне с Россией", — сказал Антанаитис.

ЧВК "Вагнер" он также не считает угрозой Польше или странам Балтии.

Ранее Дариус Антанаитис рассказал о двух сценариях окончания войны в Украине.

Напомним, что 17 августа в Латвии срочно созвали Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с РФ и Белорусью.

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