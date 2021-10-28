"Страна горит, смертей станет больше": врачи о том, как коронавирус свирепствует в Украине и что будет дальше

"Страна горит, смертей станет больше": врачи о том, как коронавирус свирепствует в Украине и что будет дальше

Медики готовятся к напряженному ноябрю.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается каждый день. Количество умерших украинцев в сутки бьет рекорды за весь период пандемии. Хотя волна коронавируса еще не достигла своего пика, но уже на медицинскую систему страны идет огромная нагрузка из-за COVID-19. Переполненные отделения, очереди из "скорых" возле больниц, в некоторых медучреждениях не хватает кислорода для больных. К тому же в Украине уже подтвердили новый мутированный штамм "Дельта", едва ли не самый заразный из всех предыдущих. В "красной" зоне оказались 8 областей, еще 7 попадут в нее уже в считанные дни.

ТСН.ua расспросил у врачей из Львова и Киева, какова ситуация с коронавирусом в регионах, чего ожидать от него в дальнейшем и как распознать симптомы смертоносного COVID-19.

Почему COVID-19 вспыхнул в Украине с новой силой: мнения врачей

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий:

"К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который зафиксировали в Великобритании. Он просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали. То, что я вижу по пациентам, я такого еще не видел — то есть это настолько все стремительно распространяется и настолько четко инфицирует человека, что здесь без комментариев. Если раньше еще были шансы, что кто-то не заразится, то сейчас практически почти все заражаются. Поэтому мы и не могли спрогнозировать. Оно подорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы".

По словам медика, Украина сейчас на грани того, что все области окажутся в "красной" зоне эпидемической опасности, а коек в медучреждениях может просто не хватить на всех больных.

"Сейчас вся страна горит: и Юг и Север, Запад, Восток и Центр. Единственное, что у нас информационно получилось, что есть часть областей, которые уже в "красной" зоне официально, а часть будто еще оттягивает этот момент на неделю-две за счет увеличения кроватного фонда. Сейчас закончатся кровати и все автоматически попадут в классическую "красную" зону", — говорит Тарас Жиравецкий.

УНИАН

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко также связывает сегодняшнюю вспышку короновируса с мутированным штаммом "Дельта" и отмечает, что ситуация действительно сложная.

"Конечно, это очередная волна коронавируса. Мы, медики, это связываем с тем, что зашел в Украину новый штамм "Дельта". И понятно, что сейчас он распространился. А его характеристики – это большая заразность, сокращенный инкубациный период, большая часть детей с числа больных, поэтому было прогнозировано, что количество пациентов осенью точно вырастет", - говорит она.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

Главный эпидемиолог Львовщины отмечает, что COVID-19 набирает обороты, а его жертвами становятся и молодые люди.

"Ситуация и в самом деле сложная. Львовская область сейчас уже достигла тех показателей заболеваемости коронавирусом, как это было весной. Сейчас у нас госпитализированы 3114 человек, из которых 95% — невакцинированы".

Растет и количество летальных исходов от COVID-19. В общей сложности наибольшая часть среди летальных исходов в категории 75+, второе место – 65+. Однако летальные, но все же единичные случаи, фиксируют среди людей всех возрастов: и 34, 40 и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями. Самые молодые, умершие от коронавируса на Львовщине – это двое пациентов 17 лет", — отметила эксперт.

По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, нынешняя осенняя волна мощнее прошлогодней.

"Конечно же, сейчас гораздо больше пациентов с коронавирусом. Мы видим это и по официальной статистике и в лечебных заведениях. На сегодняшний день мы побили рекорды, которые были в это же время в прошлом году. Конечно же, в эту волну ситуация ухудшилась", – сказала эксперт.

Симптомы и течение нового COVID-19:

что изменилось

По словам семейного врача из Киева Елены Лазаренко, среди уже ранее известных симптомов COVID-19 сейчас появились новые:

"Симптомы частично остались классическими: потеря обоняния и вкуса, температура. Но процентов 30 – это новые симптомы. К примеру, сильная головная боль, удушье, пневмония, которая возникает сразу, она уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, тоже резко возникающая почти сразу, ее трудно спрогнозировать, а также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

У "Дельта"-варианта - стремительное протекание. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать".

Кроме того, по словам Елены Лазаренко, в настоящее время болеет многие молодые украинцы.

"Это 20-30 лет, 40-60. Людей пожилого возраста меньше, чем было в прошлые волны, возможно, они больше соблюдают противоэпидемиологические ограничения и сидят дома", - отмечает медик.

Главный эпидемиолог Львовщины Наталии Иванченко-Тимко говорит, что потеря обоняния и вкуса сейчас снова стали одними из основных симптомов COVID-19.

"Если говорить о клиническом течении коронавируса, то в течение последних двух недель снова начали появляться такие симптомы, как аносмия и потеря вкуса. Их не было уже длительное время. Воспаление легких и пневмонии по-прежнему возникают. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID-19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", — сказала экспертка.

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк также отмечает, что коронавирус все больше поражает молодых людей, хотя для старшего поколения он и дальше остается таким же опасным.

"Сейчас, действительно, клиницисты отмечают, что COVID-19 помолодел, так сказать. И в реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и младше 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи. Но сильно обобщать бы я не стала, и говорить, что болеет только молодое население. Все равно группой риска остается пожилое население. И те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких. И, соответственно, после этого шансы на положительный результат намного уменьшаются", — отмечает специалист.

Associated Press

Чего ожидать от коронавируса в дальнейшем и сколько будет длится вспышка COVID-19 в Украине?

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тымко отмечает, что коронавирус в Украине только набирает обороты.

"Очень трудно сказать, сколько будет длится этот пик заболеваемости. Рост пошел и мы уже второй месяц видим тенденцию к росту. Мы понимаем, что сейчас он точно не остановится. И поэтому готовимся к напряженному ноябрю. А там уже увидим, что будет дальше", – сказала эксперт.

По словам семейного из Киева Елены Лазаренко, в Украине увеличится количество смертей от COVID-19.

"Учитывая динамику заболеваемости, я считаю, что эта волна в ближайшее время будет нарастать. К сожалению, будет расти и смертность пациентов. Так как многим требуется длительное лечение в стационарах — и три, и четыре недели. Эти пациенты тяжелые и, к сожалению, часто умирают. Еще есть большой организационный вопрос. Многие люди ходят навещать своих больных родственников, сами болеют, но ходят на работу, дети в школу и т. д. То есть делают все для того, чтобы "Дельта" активно распространялась. И с этим нужно что-то делать – ограничивать, прерывать контакты", — сказала Елена Лазаренко.

Эпидемиолог Екатерина Сояк отмечает, что в ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине будет самой тяжелой.

"Чего нам ждать, конечно, сложно сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы пока будем в таком росте заболеваемости", — резюмировала она.

По словам врача Тараса Жиравецкого, в Украине болеет значительно большее количество людей, чем это демонстрирует статистика, а из-за нехватки мест в больницах, в регионах придется разворачивать мобильные госпитали.

"В СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели. И тех 20 тысяч официальных инфицирований, которые мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине. Думаю, что мы можем увидеть цифру и 6 и до 8 тысяч госпитализаций в сутки.

Ни один город не готов. Это сейчас не только в Каховке, но и во многих городах будут развертывать мобильные госпитали для больных COVID-19", – говорит врач.

По его мнению, в регионах может начаться медицинский коллапс.

UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka

"Я думаю, что он (медицинский коллапс – Ред.) точечно скоро начнется. Может быть серьезная проблема, как мы видим и в Одессе и в Харькове, то есть в больших городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться. Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало", - сказал врач.

Поможет ли вакцинация побороть волну коронавируса в Украине?

По мнению эпидемиолога Екатерины Сояк, вакцинация уже не остановит сегодняшнюю вспышку коронавируса в Украине, но делать прививки все же необходимо.

"На самом деле, мы эту волну уже не победим с помощью вакцинации, потому что с этим мы опоздали. Хорошо, что мы вакцинируемся: в любом случае это дает положительный эффект и конкретному вакцинируемому человеку, и на будущее. Но эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", — говорит эксперт.

Такого же мнения врач Тарас Жиравецкий. По его словам, для того чтобы вакцинировать половину взрослого населения Украины, необходимо 3 месяца, "а этого времени у нас уже просто нет".

"Ну как мы должны при таких темпах вакцинации успеть всех вакцинироваться? Хорошо, ми за день в среднем сейчас вакцинируем 250 тысяч людей, это 1% взрослого населения Украины. Кроме того, нужно 2 дозы. Чтобы 50% населения сейчас вакцинировать, нужно минимум 100 дней, то есть три месяца. А еще нужно время на формирование иммунитета. В результате получается 4 месяца, а их у нас уже нет. Мы конкретно "залетаем" совсем не туда", — говорит медик.

Врач убежден, что в связи с тем, что в мире появился новый штамм коронавируса "Дельта+" и ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается ежедневно, то чтобы остановить вспышку COVID-19, вакцинации нам уже недостаточно.

"Эстония, Латвия пошли на локдаун с вакцинацией 60%+. То есть это что-то новое, это совсем другая история. Соответственно, мы понимаем, что при таком количестве вакцинированных в маленьких странах мы имеем катастрофу. И Румыния – такая же история. Мы понимаем, что у них вакцинация — не лучшая в Европе, но лучше, чем в Украине, а ситуация — хуже, чем у нас. Возможно потому что, мало кроватей и ситуация катастрофическая с летальными случаями", — говорит Тарас Жиравецкий.

Но, несмотря на это, вакцинация важна, отмечает медик. "Поэтому я говорю, что я "за" вакцинацию, но мы никак не успеваем сейчас провакцинировать огромное количество людей и второй вопрос состоит в том, что должен быть план "Б". Сейчас всем нужно понять, где мы находимся", — резюмировал врач.

Напомним, более заразный штамм коронавируса обнаружили британские ученые. По данным специалистов из Кембриджа и генетиков из Лондона, мутация, получившая название AY.4.2, заразнее "Дельты" на 10-15%. Если эти выводы будут подтверждены, то этот штамм станет самым заразным с самого начала пандемии.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что мутация "Дельты", которую обнаружили в Великобритании, сегодня уже находится на территории нашей страны. Речь идет о ее церкуляции, прежде всего, в Западной Украине, в частности, во Львове и Тернополе.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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