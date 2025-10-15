Страна в Европе начала готовиться к войне с Россией: что известно

Укрытие в Швеции / © ТСН

Реклама

Швеция из-за угрозы со стороны РФ обновляет укрытия. Страна в семь раз увеличивает бюджет на гражданскую оборону и реставрирует десятки убежищ.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

В случае опасности жителям шведской столицы придется делать то, к чему уже привыкли украинцы — ночевать на паркинге. Укрытие вырубили в скале еще во время Второй мировой. А в прошлом месяце — отреставрировали. Так что во время атаки машины отсюда эвакуируют, зато — смогут приютить тысячу двести человек.

Реклама

«Укрытие может выдержать взрыв, обломки и другие последствия бомбардировки. А еще оно герметично, поэтому выдерживает даже влияние биогаза, химических газов и даже радиоактивных веществ», — говорит Андерс Йоханнессон, специалист по укрытиям Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям.



Швеция принялась активно реставрировать укрытия в прошлом году. Ежегодно на это будет выделять сто миллионов крон — это около 9 миллионов долларов. Сначала хотят обновить большие хранилища, способные вместить более тысячи человек. Таких в стране — десятки, еще с прошлого века. На 24 — ремонт сейчас в активной фазе. В целом же, в стране — 64 тысячи укрытий. Поэтому, когда отремонтируют все — вопрос сейчас остается открытым.

«100 миллионов в год — это мало для всех 64 тысяч, но я думаю, это зависит от правительства, сколько времени оно хочет выделять на это деньги, но правительство намерено отремонтировать все укрытия в Швеции. А когда мы отремонтируем все укрытия, то, возможно, начнем строить новые», — говорит Андерс Йоханнессон, специалист по укрытиям Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям.

В прошлом году Швеция впервые со времен Холодной войны обновила буклет рекомендациями по гражданской обороне. Добавила туда информацию о самообороне, психологической защите, цифровой безопасности и защите от воздушных атак. На вопрос, хорошо ли теперь подготовлены граждане, не все имеют утвердительный ответ.

Стокгольм считает, что военная угроза для Швеции возросла. И не исключает возможности вооруженного нападения — в частности, со стороны Москвы. Впрочем, пока шведы вместе с другими европейскими союзниками только начинают готовиться к защите от России, Институт изучения войны предостерегает — Москва может атаковать страны НАТО гораздо раньше, чем прогнозируют в Европе. Эксперты отмечают, что Кремль усиливает диверсионные и разведывательные миссии. Следовательно, серьезная угроза для Альянса может возникнуть уже вскоре.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 9:00 новости 15 октября. НАТО покупает ОРУЖИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ! Швеция ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ?