Украинцы / © ТСН

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Если война в Украине продлится еще пять лет, к началу 2030-го население на подконтрольной территории сократится до примерно 26,2 миллиона человек, а в стране будут преобладать женщины и граждане постарше.

Такой демографический прогноз в эксклюзивном интервью ТСН озвучил демограф Александр Гладун.

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«Если условно взять, что подконтрольная территория останется такой, как есть, и отталкиваться от нынешней численности населения, то к началу 2030 года диапазон может составлять от 25,5 до 26,8 миллиона украинцев. Если взять среднее значение, то получится 26,2 плюс-минус примерно 600-700 тысяч человек», — отметил ученый.

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По его словам, несмотря на то, что из-за боевых действий за границу выехало больше женщин, чем мужчин, в Украину в 2030 году численность женщин все равно будет больше. Демограф объяснил это потерями на фронте, где подавляющее большинство военных составляют мужчины.

«Все зависит от хода военных действий. Несмотря на то, что за границу выехало больше женщин, чем мужчин, все равно численность женщин в Украине будет немного больше, чем мужчин. Почему? Потому что мужчины гибнут на фронте, и их там подавляющее большинство, хотя женщины тоже участвуют в боевых действиях. Можно прогнозировать, что на территории Украины в 2030-м женщин будет больше», — пояснил Гладун.

В то же время, по прогнозу эксперта, половозрастная структура населения продолжит ухудшаться: из-за низкой рождаемости доля детей будет уменьшаться, а людей старшего возраста будет становиться все больше.

«Если учесть, что, например, по данным Евростата, в странах ЕС доля наших граждан в возрасте 65 лет и старше составляет лишь 6% всех, кто получил статус временной защиты, то получается, что люди постарше остались в Украине, а уехало много детей и лиц трудоспособного возраста. Поэтому прогноз таков: возрастная структура в Украине будет ухудшаться», — подытожил Александр Гладун.

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Напомним, демограф Александр Гладун предупреждает, что из-за затяжной войны и активной политики стран ЕС по адаптации украинцев доля тех, кто вернется домой, может составить лишь 25-30%, а сама ситуация напоминает «демографический каннибализм».

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