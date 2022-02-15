Странные "самоубийства" на западной границе: что рассказывают родственники украинских военных

Среди неофициальных версий гибели пограничников – конфликты с сослуживцами из-за контрабанды сигарет.

Четверо военных, проходивших службу на границе на Буковине, в разное время получили огнестрельные ранения. Следователи сообщили родным, что они использовали табельное оружие, чтобы покончить с собой из-за проблем, не связанных со службой. Из четырех пограничников, якобы стрелявших в себя, выжил только один. ТСН удалось встретиться с ним, а также родителями погибших парней.

О чем они рассказывают, говорится в сюжете ТСН.19:30.

22-летнего пограничника Назара Оксененко медики буквально вырвали из рук смерти. С простреленным легким и кишечником его доставляли сановиацией в столичный госпиталь прямо с наряда после того, как он сам сообщил, что нуждается в медицинской помощи из-за огнестрельного ранения.

Сразу после ранения в полиции заявили — парень хотел покончить с собой. Он встретился с ТСН, чтобы опровергнуть это.

"Я в себя не пытался стрелять, мне такое в голове даже не укладывается", — уверяет он, но о случившемся той ночью рассказывать категорически отказывается. Говорит, что все уже сказал следователям

За день до инцидента с Назаром в другом пограничном подразделении получил смертельное ранение 19-летний срочник Андрей Филиппович. Следствие склоняется к версии суицида из-за большого кредита. Его матери с журналистами не рекомендуют говорить адвокаты. Она заявила только, что не верит в самоубийство. "Это клевета", — утверждает она.

Еще один пограничник, 24-летний Николай Цикул два года отслужил на украино-румынской границе. 18 апреля прошлого года родителям позвонили и сообщили, что их Коля в наряде застрелился.

Родители говорят, что в разговорах сын не раз намекал на контрабанду на границе. И он мог стать нежелательным свидетелем. Сомнения в суициде усилили фото с места трагедии и противоречия в выводах экспертиз. На месте нашли 3 гильзы от автомата и одну – пистолетную.

"Как это понять? Что мой сын сам 4 раза стрелял в себя?" – удивляется отец пограничника Илья Цикул.

Правоохранители решили, что контрактник покончил с собой из-за несчастливой любви к своей сослуживице. И закрыли дело. Отец погибшего юноши теперь оспаривает это решение в апелляции.

Через 4 месяца после смерти Николая Цикула в другом отделе на границе с Румынией стало известно о гибели в наряде 24-летнего пограничника одессита Сергея Чипака. И опять-таки никто из коллег ничего не видит и не слышит.

Отец погибшего Валерий Чипак говорит, что расследуется только одна версия – самоубийство. Но он в это не верит. Говорит, что пальцы его сына были в синяках. "Либо его держали за руки, или он закрывался от удара", — предполагает отец.

Валерий уверен, что сын стал жертвой однослужащих, с которыми у Сергея был серьезный конфликт из-за контрабанды сигарет.

"Он был свидетелем незаконных действий своих сослуживцев. Когда его, так сказать, пытались замазать в это дело, чтобы он молчал, он отказался. Решили убрать ненужного свидетеля", – говорит он.

Следствие по этому делу продолжается. Отец Сергея обивает пороги всех ведомств – требует дополнительных экспертиз.

В подразделения, где погибли молодые люди, журналистов не допускают. Руководство Госпогранслужбы не комментирует обвинения родителей погибших служащих, ссылаясь на тайну следствия.

“Детали сейчас вообще неуместно раскрывать, что нами установлено. Но еще раз хочу подчеркнуть, что все версии будут отработаны”, — уверяет заместитель руководителя следственного управления Нацполиции Черновицкой области Демьян Голянский.

Несмотря на это, правоохранители уже сейчас отрицают всякую связь с возможной контрабандой. Были ли конфликты среди однослужащих выясняют.

"Мы расследуем определенные моменты. Но сказать категорически, что мы установили признаки ярко выраженных неуставных отношений и что они наверняка стали причиной случившегося – не можем”, — утверждает Демьян Голянский.

Объединенные общим горем родители уверяют, что будут добиваться беспристрастного расследования смерти своих детей.

Авторы: Виктория Танасийчук, Виктория Никоненко, Сергей Осадчук

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