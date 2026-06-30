Ощадбанк

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Пока миллионы украинцев жертвуют последние средства на дроны, медикаменты и другую помощь Силам обороны, всем известный государственный банк может терять сотни миллионов гривен на сомнительных закупках.

Что скрывает председатель тендерного комитета «Ощада», топ-банкир Олег Стринжа? Как проходят тендеры этого госгиганта и кто на самом деле за них отвечает? Как государственный бюджет может терять баснословные суммы и кто должен быть наказан за коррупцию?

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОК! Как известный украинский банк теряет миллионы гривен на сомнительных закупках? Хапуга.UA

Отключения электроэнергии по всей стране заставили практически каждого украинца, компании и государственные учреждения вкладывать средства в энергонезависимость. Банки — не исключение. Закупить системы бесперебойного питания для тысяч отделений по всей стране — затея, конечно, не из дешевых. И это хорошо, как представляется, решили некоторые в государственном «Ощадбанке» и сделали процесс закупки ещё дороже. 200 миллионов гривен — именно столько «Ощадбанк», похоже, переплатил за свою «энергонезависимость».

«Почему мы говорим „похоже“ — потому что имеем дело с опытными людьми, над делами которых даже следователи и детективы не первый месяц ломают голову. Но журналисты попробуют им помочь», — говорится в материале.

Анализ тендерной документации: рыночные 150 тысяч против 419 тысяч от госбанка

В августе и сентябре 2024 года государственный «Ощадбанк» объявляет о закупке аккумуляторов и инверторов. Общая стоимость двух контрактов составляет 329 миллионов 500 тысяч гривен. Сумма просто огромная — на эти деньги можно закупить комплектов аккумуляторов с инверторами как минимум в два раза больше, чем у «Ощада» есть отделений.

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В обоих тендерах государственный банк установил цену за один комплект украинского аккумулятора с китайским инвертором в размере419 250 гривен. Однако на тот момент цены на аналогичные товары были почти втрое ниже.

Сравнительная характеристика стоимости оборудования на рынке:

Цена аналога мирового лидера (Deye): ~90 000 грн за батарею;

Цена инвертора на рынке в 2024 году: ~60 000 грн;

Реальная рыночная стоимость комплекта: ~150 000 грн;

Цена закупки, утверждённая «Ощадбанком»: 419 250 грн.

Рыночная цена — 150 тысяч против 419 тысяч, предложенных, судя по всему, заранее выбранным производителем. Заметная разница в цене, правда? Конкретную модель аккумуляторов — именно этого производителя — определил председатель тендерного комитета Олег Стринжа. Впрочем, «Ощадбанк» в тендерных требованиях вообще не предусматривал закупку эквивалента, то есть аналогичных изделий с такими же техническими характеристиками.

В тендерной документации Олег Стринжа указал Украину в качестве единственной возможной страны-производителя. Казалось бы, хорошо — патриотизм, защита национального производителя! Вот только есть существенный нюанс — тендер был прописан под конкретную модель аккумулятора малоизвестного бренда Revention.

Более того, такой модели мощностью 14,4 кВт на рынке просто не существует — ни на сайте производителя, ни у официальных дилеров. А по телефону, указанному на официальном сайте, на вопрос об этих самых батареях журналистам дали неожиданный ответ.

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Беседа журналистов с менеджером магазина Revention:

Журналист: «Подскажите, пожалуйста, меня интересует аккумуляторная батарея PowerCube Enterprise 14,4 кВт».

Менеджер: «Мы больше не занимаемся этими системами, извините».

Журналист: «Раньше их продавали?»

Менеджер: «Ммм… Да нет».

«Как это „нет“? А что же тогда покупали в „Ощаде“ с согласия господина Стринжи? Напомним ещё раз: есть тендерная документация, утверждённая Стринжей, и есть акцепт — принятие предложения с завышенной ценой под непосредственной подписью Стринжи. Поэтому мы решили провести эксперимент и проверить отделение „Ощадбанка“ в Киеве, чтобы наглядно убедиться, действительно ли там установлено оборудование на 330 миллионов и что же это за таинственные аккумуляторы. Но везде журналисты получают категорический отказ — банкиры и на местах что-то скрывают. Нам не только не разрешают снимать внутри, но даже отказываются сообщить хотя бы название бренда аккумуляторов. Очень показательное молчание и сокрытие, впрочем, мы не прекращаем поиски правды», — говорится в материале расследования.

Олег Стринжа

Кто стоит за загадочным брендом Revention

На сайте производителя батарей Revention указано, что владельцем является одноимённая компания — ООО «Ревеншн». Она зарегистрирована в городе Винница в 2020 году на имя 29-летнего Александра Чечуги. Однако есть большие сомнения в том, действительно ли компания занимается реальным производством батарей. Ведь, согласно официальной информации из аналитической системы YouControl, компания за все годы вообще не предоставляла никакой финансовой отчетности.

Сам Александр Чечуга, судя по тому, как указан его номер в приложениях для проверки контактов, активно занимается криптомайнингом, а к производству аккумуляторов, похоже, никакого отношения не имеет. К сожалению, нам не удалось получить у него комментарий, ведь он не отвечает на звонки журналистов.

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Сам бренд Revention был зарегистрирован лишь в 2025 году и принадлежит другой компании, в которой долю владеет Александр Чечуга, — ООО «Ресурс сторедж». Эта компания напрямую входит в орбиту известного импортера газа «Энерджи Трейд Групп». В договоре на закупку оборудования «Ощадбанк» указал филиал «Энерджи Трейд Групп» в качестве официального производителя аккумуляторов — даже несмотря на то, что у них нет соответствующего зарегистрированного вида деятельности.

Так как же «Ощадбанк» смог потратить сотни миллионов на товар, которого фактически не было на рынке?

Дмитрий Остапчук, председатель ОО «Антикоррупционный монитор»: «Очень странно, что предпочтение было отдано такому, ну, давайте скажем так, некоему опытному образцу или какой-то там несерийной продукции. Это сразу же сузило рынок до одной модели. То есть все эти моменты, на мой взгляд, могут свидетельствовать либо о вопиющей некомпетентности людей, принимавших решение об этой продаже, либо о коррупционной составляющей».

Дискриминационные условия: объединение товаров и монтажа в один лот

Помимо откровенно дискриминационных условий тендера, должностные лица «Ощадбанка» допустили еще целый ряд нарушений. Под один классификатор (аккумуляторы) включили и инверторы, и монтажные работы. Таким образом, из торгов полностью устранили абсолютно всех конкурентов. Ведь на инверторы и монтажные работы могли претендовать другие компании с конкурентоспособными ценами, а банку, судя по всему, нужна была не экономия, а победа конкретной фирмы.

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Дмитрий Остапчук, председатель общественной организации «Антикоррупционный монитор»: «Это нарушение. Если бы это было без, в кавычках, скажем, какой-то коррупционной составляющей, то в одной закупке должно было быть два лота. Они еще и монтаж включили в договор поставки товаров. Это тоже ещё одно нарушение, кстати, потому что монтаж — это уже работы, и на эти работы нужно заключать отдельный договор».

Всё это не просто нарушение — это циничное издевательство над принципами конкуренции, о чём открыто заявляли и потенциальные участники конкурса:

Из жалоб участников и официальных ответов банка:

Участник: «Страна-производитель/страна происхождения аккумуляторной батареи — Украина. Вы что, с ума сошли? Это прямое нарушение Закона Украины в части дискриминации!»

«Ощадбанк»: «Уважаемый участник, АО „Ощадбанк“ не является „заказчиком“ в понимании норм Закона Украины „О публичных закупках“».

По сути, банк публично заявил, что закон на него не распространяется, и поэтому он имеет полное право дискриминировать всех, кроме «нужного» поставщика. И, судя по всему, благодаря усилиям Олега Стринжи, ответственного за проведение тендера, реальных конкурентов на торгах вообще не было. А понять, какую цену заложили в каждый товар и услугу, теперь невозможно. Однако, как подтвердили эксперты, в совокупности цены были завышены как минимум вдвое.

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Дмитрий Остапчук, председатель общественной организации «Антикоррупционный монитор»: «Эти расценки были завышены как минимум вдвое, ну, ведь даже если взять 150 тысяч. На доставку и монтаж ещё 50 тысяч гривен, ну, это уже с таким большим запасом. Ну, максимум 200 тысяч это могло стоить для „Ощадбанка“. То есть, а там у нас, ну, то есть, 219–220 тысяч они переплатили за один комплект».

Как отмечают эксперты, государственный бюджет понес убытки как минимум в размере 100 миллионов гривен. И это прямое следствие действий конкретных лиц на предприятии, принадлежащем народу Украины.

Дмитрий Остапчук, председатель общественной организации «Антикоррупционный монитор»: «В бюджет не перечислено 100 миллионов гривен в виде прибыли этого предприятия. То есть убытки государства составляют как минимум 100 миллионов гривен».

Официальное уведомление о подозрении и позиция топ-банкира

На эти махинации обратила пристальное внимание и Национальная полиция Украины. В ноябре 2025 года Печерское управление полиции сообщило о подозрении заместителю председателя правления — председателю тендерного комитета «Ощадбанка» Олегу Стринже.

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Из официального сообщения Печерского РУП Киева: «Под процессуальным руководством Печерской прокуратуры Киева действующему заместителю председателя правления предъявлено подозрение. Действия подозреваемого квалифицированы как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия».

И хотя г-на Стринжу официально отстранили от должности председателя тендерного комитета банка, несмотря на серьезное подозрение в служебной халатности, которая могла обойтись государственному бюджету примерно в 100 миллионов гривен, Стринжа до сих пор остается непосредственным членом правления банка. Сам он заявляет: решение относительно производителя батарей принимал исключительно технический совет, а тендерный комитет и правление банка его лишь поддержали.

Олега Стринжа, заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»: «Было принято решение технического совета о необходимости закупки, решение правления, и тендерный комитет, управление закупками, реализовало это решение. Почему именно, вот вы спросили, этот производитель — потому что технический совет принял такое решение».

А теперь послушайте дальше: Стринжа заявляет, что «остальное» решение — за правлением банка. Так кто же там руководит — технический совет или должностные лица с миллионными зарплатами? А когда вопросы заводят в тупик, чиновник просто прячется за «официальными запросами».

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После вручения Стринже уведомления о подозрении банк выступил с официальным заявлением в его защиту. Мол, на торги могла прийти любая компания — конечно, несмотря на то, что тендер был полностью подстроен под конкретного производителя. Одного из участников закупки дисквалифицировали из-за российского происхождения, независимость наблюдательного совета является залогом нетерпимости к коррупции и политическому влиянию, а все вокруг лишь политизируют уголовное дело против Стринжи.

Другие скандалы: загадочное списание 23 миллионов гривен со счетов

Однако именно это уголовное дело — не единственное, что должно серьезно беспокоить общество и адвокатов господина Стринжи. В июне прошлого года «Ощадбанк» оказался втянут в еще одну громкую историю. И хотя должностные лица «Ощада», судя по открытым источникам, в данном производстве пока не фигурируют, по информации из наших источников в банковской сфере, Олег Стринжа может быть причастен к несанкционированному списанию средств со счетов клиентов банка.

Из постановления о досудебном расследовании: «В ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2025 года, во время действия военного положения, неустановленное лицо несанкционированно вмешалось в работу информационно-коммуникационных систем ряда компаний, управление активами которых осуществляет общество с ограниченной ответственностью, в результате чего с расчетных счетов предприятий без их согласия были перечислены денежные средства на общую сумму 28 499 343 грн».

По информации из наших источников в правоохранительных органах, со счетов «Ощадбанка» указанных компаний было тайно похищено более 23 миллионов гривен. Могли ли такие операции пройти мимо ответственного за финансы в банке Олега Стринжи? Мы обратились с официальным запросом, но на момент выхода этого сюжета ответа так и не получили. Однако сам заместитель председателя правления о похищенных из банка 23 миллионах якобы никогда не слышал.

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Олег Стринжа, заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»: «В 2025 году группа компаний, занимающаяся управлением активами, подверглась, насколько я понимаю, хакерской атаке. Это произошло в июне 2025 года. Также возбуждено уголовное дело. Они заявили, что с их счетов, именно в банке, было выведено 23 миллиона гривен. Мне этот случай совершенно неизвестен. Я не могу это комментировать».

Скандалы вокруг «Ощадбанка» не только не утихают, но и с каждым разом приобретают всё большие масштабы. Политолог Андрей Миселюк отмечает, что во время войны государственные банки, особенно «Ощад», должны находиться под пристальным наблюдением как правоохранительных органов, так и антикоррупционных органов.

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования «Диалог»: «Сейчас, конечно, там проходят чрезвычайно огромные суммы, и поэтому нужно говорить именно о наличии очень высоких коррупционных рисков. И поэтому, конечно, внимание правоохранительных органов — не только тех, кто там, скажем так, должен постоянно заниматься мониторингом, имеется в виду СБУ и другие структуры, — но и антикоррупционных органов именно этих ведомств: НАБУ, САП и других антикоррупционных органов».

Олег Стринжа, будучи председателем тендерного комитета и одновременно заместителем председателя правления по финансовым вопросам государственного банка, имел полное влияние на весь процесс: от утверждения ожидаемой стоимости закупок до подписания договора. Стринжа во главе тендерного комитета не просто обладал полномочиями, но и был обязан, исходя из здравого смысла, остановить тендер с явно завышенной ценой или потребовать её немедленного пересмотра. Однако он этого не сделал.

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Стринжу отстранили от должности председателя тендерного комитета, однако вплоть до недавнего времени он оставался в правлении «Ощадбанка». Как заявил сам банкир, 18 мая Печерский суд отстранил его от руководящей должности в госбанке в рамках уголовного дела до 9 июня. Однако что будет после этой даты? Сможет ли он вернуться и продолжить реализацию так называемых «реформ» в сфере закупок или нет — в первую очередь это будет зависеть от следствия.

«И если бы эти закупки с нелепыми, завышенными наценками в двести миллионов происходили в любом частном банке — ну и ладно. А во время войны, когда каждая лишняя копейка важна для армии, увеличенные расходы госбанка приводят к прямому сокращению доходов государства и снижению обороноспособности нашей страны. Впрочем, такие действия только усиливают недоверие граждан к национальному бизнесу. Чтобы государственный банковский сектор реально работал на благо государства, а не кучки хапуг, которые десятилетиями издеваются своим цинизмом над простыми гражданами, нужна твердая политическая воля. Но хватит ли её нынешней власти?», — отмечают журналисты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ШОК! Как известный украинский банк теряет миллионы гривен на сомнительных закупках? Хапуга.UA

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