Странные запреты: в киевской школе родители не имеют права открывать входную дверь, чтобы зашел ребенок (видео)

Странные запреты: в киевской школе родители не имеют права открывать входную дверь, чтобы зашел ребенок (видео)

Администрация школы это отрицает.

В одной из киевских школ родителям не то что внутрь заходить не разрешают, а даже открывать детям входную дверь. Об этом сообщила киевлянка Юлия в сообществе "Родители SOS". В этой школе учится ее ребенок.

По словам Юлии, на ее глазах директор накричала на вахтершу: почему это родители трогают ручку входной двери школы. Это сообщение уже набрало сотни недовольных реакций.

"Сніданок з 1+1" разбирался, действительно ли администрация киевской школы запрещает родителям помогать детям открывать двери и имеют ли право родители при карантинных условиях попасть в учебное заведение.

Сообщение о запрете родителям самостоятельно открывать двери школы своим детям взорвало сеть.

Родители, с которыми журналистка "Сніданку" пообщалась возле школы, говорят, что такой странный запрет, и действительно, существует.

В школе мол-де объясняют, что "коронавирус, поэтому нельзя зайти посмотреть".

Бабушка одного из учеников добавляет, что было такое, что даже запрещают открыть дверь ребенку, даже к ручке запрещали прикасаться.

А вот мама первоклассника Влада и третьеклассницы Евы с подобным в этой школе не сталкивалась: "Мы придерживаем дверь, бывает даже отец заходит, открывает, проводит и выходит".

Заместитель директора Светлана Нечай говорит, что в их школе родителям внутрь школы заходить не разрешают.

"Отмечаю. Если есть потребность и желание зайти – нет никакой в этом проблемы. Запрет открывать дверь – нет ", – говорит Нечай.

Светлана Степановна говорит, что сообщение в сообществе "Родители SOS" видела. Однако убеждает, едва ли не все это – вымысел.

Но какой бы ни была правда в этой истории, если автор сообщения в группе действительно стала свидетелем запрета открывать двери, юрист сообщества "Родители SOS" Роман Бондаренко советует написать жалобу директору.

"Потому что даже в условиях карантина родители могут заходить в школу в масках, после проверки температуры и по предварительной договоренности. Родители имеют право открывать двери, потому что это уже доходит до абсурда или бессмыслицы. Если же сам директор дал такую задачу вахтерам и учителям, писать жалобу нужно в управление образования, которому подчиняется это заведение. Оно выносит выговоры и увольняет. Если он (директор – ред.) не исполняет свои должностные обязанности. Директор – это не автономное лицо", — объясняет Бондаренко.

Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Юрист отмечает, на сегодняшний день по всей стране родители могут и должны заходить в школу. Они тоже являются участниками образовательного процесса. Главные требования: маска, температурный скрининг и заблаговременное предупреждение администрации.

Могут ли родители посещать учебные заведения во время карантина

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