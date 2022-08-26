Странные звуки в стенах и обвал штукатурки: жители разрушенного дома во Львове рассказали, как спаслись

Среди уничтоженных квартир одну сдавали в аренду посуточно и был ли кто-то там в момент обвала, никто не знал. Так что спасатели вместе с кинологической службой всю ночь разбирали завалы, говорится в ТСН.

Дом начал трещать и рушится на глазах жителей, они говорят, что этому предшествовал странный звук в стенах, дальше начала сыпаться штукатурка. Люди начали выбегать из жилищ одновременно звоня по телефону на 101. "Я сидела во второй комнате, молилась. И слышу в первой комнате какой-то такой треск. Я пришла в первую комнату, а у меня все штукатурка на полу", — рассказывает жительница Мария.

Квартира Марии разрушена до основания, в ней держится только шкаф. Женщина говорит, ей удалось вовремя выбежать. Сразу после этого обрушились стены. «Женщина-полицейская, говорит, что у вас здесь так трещит, у вас опасно здесь быть, выходит уже, я говорю, что подождите, я возьму хоть какие-то штаны, футболку. А дальше говорит, что ничего не берите, выскакивайте, чтобы только спаслись», — рассказывает Мария.

Во время обрушения разрушены три квартиры. Из двух жильцы спаслись, а вот кто был в третьем — даже соседи не знали. Так что спасатели начали поисковую операцию. «Квартира полностью была разрушена, то есть даже не осталось стен. То есть это квартира, которая сдавалась посуточно в аренду и у нас не было информации, есть ли там люди или нет», — объясняют спасатели.

Завалы разбирали несколько часов, закончили уже к утру. Погибших или пострадавших нет. Сейчас власти думают, куда расселять жильцов. В общей сложности в доме 14 квартир, пока их не обследуют специалисты, заходить туда опасно. «Зрительно, то что мы наблюдали ночью, образовалась трещина. Потом к утру трещина остановилась», — рассказывают спасатели.

Почему же произошел обвал? В мэрии говорят, вероятнее всего из-за строительных работ неподалеку. Проводила их частная компания. Жильцы разрушенного здания добавляют, строительство поблизости действительно было очень громким. Даже ходили к строителям выяснять, имеют ли разрешение на работы.

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«Они говорят, мы ровняемся стену. Появились трещины во второй комнате. Вертикальная трещина между нами и соседней квартирой, такая длинная. В Сходнице мы отдыхали июль/август, мы приехали и не узнали свою квартиру, трещины стали множественными и глубокими», — говорят жители дома.

Попасть в помещение фирмы, которая проводила работы, сейчас невозможно, она находится под замком. На телефонные звонки не отвечают.

В открытых источниках есть информация, что компания занимается подготовительными работами на строительной площадке. Были ли нарушения в ходе работ, будут выяснять специалисты. На месте обрушения сейчас работает специальная комиссия. Она определит, можно ли жить в тех 11 квартирах, которые устояли во время обвала.

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