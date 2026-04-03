"Странный" массированный удар России: Жданов истолковал коварный замысел Путина

Военный эксперт Олег Жданов рассказал об особенностях последнего ракетного удара по Украине / © ТСН

Россия снова нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине посреди белого дня. Под огнем оказались Житомирщина и Киевщина, через которые российские дроны и ракеты пытались прорваться в столицу.

Целями атаки в Киевской области стали школы и детсады, ветеринарная клиника, жилые дома, а в Житомирской области россияне разгромили целую улицу, уничтожив и повредив жилые дома.

Баллистика и дроны: масштабы комбинированной атаки

По данным Воздушных Сил ВСУ, зафиксировано 579 средств нападения:

37 ракет (10 баллистических «Искандер-М», 25 крылатых Х-101 и 2 «Искандер-К»);

542 ударных БпЛА («Shahed», «Гербера», «Италмас»).

Силам ПВО удалось уничтожить 541 цель: 26 ракет и 515 беспилотников. Зафиксировано попадание 11 ракет и 27 дронов на 20 локациях.

Почему массированный удар был «странным» и какая его цель

Военный эксперт Олег Жданов называет эту атаку противника странной и непохожей на предыдущие.

«Россияне всю ночь кошмарили Украину несколькими десятками дронов, а затем с восьми часов начали массовые пуски „Шахедов“ и запустили в нашу сторону ракеты. Причем, крылатые ракеты заходили на территорию страны вместе с беспилотниками. Баллистику противник использовал еще до подхода „Шахедов“, они ударили по Харькову, Харьковской и Днепропетровской области», — рассказывает TСН.ua Олег Жданов.

Позже под ударом оказались Киевщина и Житомирщина, атакованные ракетами и дронами.

«Что касается атаки в светлое время суток, то скажу так: РФ переходит к тактике откровенного террора. К тому же некоторые источники, связанные с командованием Воздушных сил, предупреждали о возможности того, что российские ракеты могут быть в кассетном варианте. А основное предназначение кассетного боеприпаса — это поражение открыто расположенной живой силы и небронированной техники противника», — отмечает Олег Жданов.

Эксперт подчеркивает, что выбор времени и типа вооружения имеет одну цель — запугивание гражданских украинцев:

«Путин рассчитывает на максимальное количество жертв среди мирного населения для того, чтобы сломить общественное мнение по поводу сопротивления российской оккупации. Это единственная цель, которой, по моему мнению, можно объяснить российские обстрелы и почему они перешли к атакам днем. Они поняли, что ночью мы просто уходим в укрытие или ложимся спать, и такой обстрел имеет уже меньшее влияние. А воздушные удары днем — это нервные и испуганные люди и сорванный рабочий день. Производительность падает после таких стрессов, поэтому это чисто террористическая деятельность со стороны РФ».

Атака на Киев и изменение маршрутов ракет

Военный эксперт добавляет, что странность этой атаки состоит в том, что россияне полночи продержали в воздухе стратегические бомбардировщики.

«Это тоже своеобразное психологическое давление, потому что пусковые маневры они начали выполнять где-то после 8 часов утра. На мой взгляд, во время атаки россияне хотели обойти Киев с той стороны, с которой очень давно не атаковали — западной. Обычно противник атакует с северной, восточной и южной стороны столицы. На этот раз они явно планировали ударить по Киеву с западной части, поэтому ракеты маневрировали через Винницкую, Хмельницкую и Житомирскую области. Они, вероятно, надеялись зайти на Киев с запада, думая, что здесь можно прорваться, потому что другие подступы к Киеву надежно защищены, по крайней мере, у россиян там нет больших успехов на прорыв», — объясняет Олег Жданов.

Ужасные последствия атаки: и какими будут дальнейшие удары РФ

Что касается ужасных последствий ракетного удара по Житомирщине, где во время атаки разрушены почти две улицы в Коростене, то эксперт считает, что россияне использовали ракету, снаряженную не кассетной, а фугасной боевой частью.

«От кассетного боеприпаса были бы другие последствия — побитые осколками дома и сооружения, много раненых людей, а площадь поражения несколько километров. Фугасный боеприпас — это 300 килограмм тротила. Она способна нанести сплошные разрушения в радиусе примерно 300 метров, а от взрыва „Искандера“ в радиусе до 500 метров сплошных разрушений», — отмечает специалист.

По всей вероятности, противник будет продолжать дневные атаки, или растягивать их во времени.

«Россияне проанализируют эффективность этой атаки и думаю, скорее всего, будут применять комбинированный вариант нанесения воздушных ударов. То есть, один налет будет днем, а второй ночной. С перерывом, потому что у них не хватит ресурса ракет и дронов, чтобы атаковать круглосуточно. А атаковать Украину они будут до последней ракеты или до последнего дня войны. Россия не остановится», — говорит Олег Жданов.

Прогноз: ждать ли ракетного удара на Пасху?

Что касается возможности комбинированной атаки на Пасху, то эксперт говорит, что в предыдущие годы эти дни проходили более или менее спокойно.

«Думаю, что дежурные средства огневого поражения на Пасху со стороны России будут работать. Возможно, их количество будет меньше, если надеяться на статистику предыдущих лет. Россияне любят действовать по шаблону, они его непрерывно используют, пока не придумают что-нибудь новое. Поэтому могут ударить и в пасхальные праздники», — говорит эксперт.

Война в Украине: что заставит Путина прекратить огонь?

По мнению Олега Жданова, Путин может согласиться на временное прекращение огня только в двух условиях.

«Первое — если мы нанесем существенные поражения российским войскам на поле боя. В таком случае Путин сам попросит о перемирии, и это не будет привязано к какому-нибудь празднику. А второе условие — если в России начнет рушиться экономика. Сегодня, к слову, уже сообщают, что некоторые банки прекращают свою деятельность в РФ, и это сигнал. А что касается Пасхи, то я сомневаюсь, что в России остались люди, которые действительно ценят этот праздник. К этому празднику у нас совершенно противоположные подходы», — заключает Олег Жданов.