Страны Балтии разорвали еще одну связь с РФ и Беларусью: почему из-за этого в Польше поднимали вертолеты

Страны Балтии отказались от общей энергосистемы из РФ и Белоруссии. Как это происходило?

Страны Балтии отсоединятся от совместной с Россией и Беларусью энергосистемы. Чтобы присоединиться к общей европейской.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

В ЕС боятся российских диверсий

Вертолеты и беспилотники - облетают польские линии электропередач. Это - критически важное место на границе с Литвой. Уже через считанные дни именно эти линии соединят страны Балтии с европейской энергетической системой. Польские операторы сохраняют бдительность, потому что не исключают со стороны России - возможной диверсии или повреждения инфраструктуры.

"Мы видим попытки нарушить работу как европейских телекоммуникационных кабелей, так и электроэнергетической инфраструктуры, и мы, как сообщество операторов сетей, стараемся реагировать на любые попытки. Связь между Польшей и Литвой имеет решающее значение для синхронизации энергосистем стран Балтии с ЕС и будет использоваться для координации работы всей европейской энергосистемы", - говорит представитель польского оператора электросетей Мацей Вапинский.

Польский беспилотник над электросетями

Как Литва отсоединилась от общих электросетей с РФ и Беларусью

Общая энергетическая система с Россией и Беларусью - это следствие советской оккупации стран Балтии. Впоследствии уже независимые балтийские государства подписали договор о единой системе с Москвой и Минском. Тогда это выглядело логичным решением. Но впоследствии кремль начал использовать энергетику для шантажа.

"Литва сделала много за последние 30 лет, чтобы отсоединиться, стать независимой и объявить, кстати, в апреле 2022 года, что мы разорвали все энергетические связи с Россией. Мы прекратили покупать любые энергоресурсы у России. Это был наш ответ на войну в Украине",- говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

Проект стоил миллиард шестьсот миллионов евро. Но две трети из этой суммы профинансировал Евросоюз. Произойдет все в несколько этапов: сначала страны Балтии отсоединятся от общей с россиянами и белорусами системы. Около суток будут длиться все технические проверки. А потом - торжественно при участии должностных лиц ЕС балтийские государства присоединят к Европейской энергетической системе. Подключение проведут через Финляндию, Швецию и Польшу. Все этапы рассчитаны и сколько осталось до энергетической независимости - можно увидеть на специальных часах, которые установили в центре Вильнюса.

Как работала российская пропаганда

На цене и спекулировала Москва. СМИ Литвы и Латвии сообщают о небольших кампаниях в соцсетях, которые в основном пытались пугать население подорожанием. Впрочем, настроения людей на улицах свидетельствуют - эти попытки скорее провалились.

К сожалению, дезинформационная кампания удалась в Эстонии. Тамошние граждане - принялись массово скупать электрогенераторы - продавцы заявили, что покупок было в десятки раз больше, чем в прошлом году. А еще - эстонцы массово запасались продуктами и водой.

Все началось когда власть спросили - какой сценарий при переходе к европейской сети худший, что может пойти не так? Тогда прозвучала цифра: худший случай, который теоретически рассматривают - блэкаут на 72 часа. За это зацепились хорошо тренированные московские пропагандисты и развернули целую информкампанию - искаженные цитаты разлетелись по российским СМИ. А под подъездами эстонцев появлялись объявления - мол, готовьтесь к трехдневному блэкауту, запасайтесь продуктами.

Кампанию российской дезинформации назвали среди рисков переподключения энергетической системы. Так же, как и возможность аварии или диверсии. Впрочем, убеждают в странах Балтии - оно того стоит. Ведь главным риском для безопасности Литвы, Латвии и Эстонии до сих пор оставалась энергетическая зависимость от Москвы.

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