Страны ЕС договорились совместно изолировать Россию из-за войны в Украине: "В этом мы едины"

На первую встречу Европейского политического сообщества в Чехию приехали лидеры 44 стран. Все они единогласно выступили за полную изоляцию РФ.

Пражский саммит подтвердил полную изоляцию России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет не только о странах Евросоюза, но и о тех государствах, которые непосредственно граничат с Россией, ведь все они осуждают российскую агрессию.

Об этом 7 октября рассказали в сюжете ТСН.

Кроме энергетики и обогрева Европы во время первой встречи в формате Европейского политического сообщества говорили о помощи и поддержке Украины. Эта тема стала одним из главных итогов встречи.

Следует отметить, что такой формат встреч мирового сообщества - новый. На эту встречу в Прагу приехали лидеры 44 стран, в том числе премьер Украины Денис Шмыгаль.

На итоговой пресс-конференции 6 октября инициатор этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз выразил поддержку Украине, а главное — новую военную помощь. В анонсированном пакете должны быть французские артиллерийские системы Caesar.

"Первый сильный сигнал, который мы хотим послать в дополнение к этой общей идентичности, заключается в том, что мы показали единство 44 европейских стран, которые четко сказали: все мы осуждаем российскую агрессию и поддерживаем Украину. Мы знаем, что Европа разделена в определенных вопросах, но в этом мы едины", — заявил Макрон.

О поддержке Украины здесь говорила, в частности, и президент Молдовы Майя Санду. Она также отметила, что Европа едина в осуждении Кремлевской агрессии против Украины и считает аннексию наших территорий незаконной.

"Мы едины в осуждении российской агрессии против Украины и незаконной аннексии ее территорий. Мы едины в нашем обязательстве помочь Украине отстоять свой суверенитет", — подчеркнула Санду.

Украинские представители, в частности, вице-премьер по вопросам Европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина также вносила свои идеи о новом формате и что переговоры о начале вступления Украины в ЕС могут начаться уже в следующем году.

Второй день саммита будет проходить исключительно в формате 27 стран-членов ЕС. Ожидается анонсирование еще большей поддержки Украины. Несмотря на то, что эта встреча неформальна, чешский премьер Петр Фиала отметил, что наработки, которые были проговорены в Праге, вскоре будут воплощены в жизнь.

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