Страны ЕС договорились совместно изолировать Россию из-за войны в Украине: "В этом мы едины"

На первую встречу Европейского политического сообщества в Чехию приехали лидеры 44 стран. Все они единогласно выступили за полную изоляцию РФ.
Пражский саммит подтвердил полную изоляцию России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Речь идет не только о странах Евросоюза, но и о тех государствах, которые непосредственно граничат с Россией, ведь все они осуждают российскую агрессию.
Об этом 7 октября рассказали в сюжете ТСН.
Кроме энергетики и обогрева Европы во время первой встречи в формате Европейского политического сообщества говорили о помощи и поддержке Украины. Эта тема стала одним из главных итогов встречи.
Следует отметить, что такой формат встреч мирового сообщества - новый. На эту встречу в Прагу приехали лидеры 44 стран, в том числе премьер Украины Денис Шмыгаль.
На итоговой пресс-конференции 6 октября инициатор этой встречи президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз выразил поддержку Украине, а главное — новую военную помощь. В анонсированном пакете должны быть французские артиллерийские системы Caesar.
"Первый сильный сигнал, который мы хотим послать в дополнение к этой общей идентичности, заключается в том, что мы показали единство 44 европейских стран, которые четко сказали: все мы осуждаем российскую агрессию и поддерживаем Украину. Мы знаем, что Европа разделена в определенных вопросах, но в этом мы едины", — заявил Макрон.
О поддержке Украины здесь говорила, в частности, и президент Молдовы Майя Санду. Она также отметила, что Европа едина в осуждении Кремлевской агрессии против Украины и считает аннексию наших территорий незаконной.
"Мы едины в осуждении российской агрессии против Украины и незаконной аннексии ее территорий. Мы едины в нашем обязательстве помочь Украине отстоять свой суверенитет", — подчеркнула Санду.
Украинские представители, в частности, вице-премьер по вопросам Европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина также вносила свои идеи о новом формате и что переговоры о начале вступления Украины в ЕС могут начаться уже в следующем году.
Второй день саммита будет проходить исключительно в формате 27 стран-членов ЕС. Ожидается анонсирование еще большей поддержки Украины. Несмотря на то, что эта встреча неформальна, чешский премьер Петр Фиала отметил, что наработки, которые были проговорены в Праге, вскоре будут воплощены в жизнь.
Читайте также:
- В РФ уже начали искать замену Путину: эксперт назвал главных кандидатов на президентское кресло
- Украина официально признала оккупацию японских территорий Россией: что известно о конфликте вокруг Курильских островов
- Рада официально призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать так называемые "референдумы" оккупантов