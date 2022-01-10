Страны ЕС сократили срок действия COVID-сертификатов: решение готовится и в Украине

Документ будет действовать всего девять месяцев.

Европейская комиссия в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов: такое же решение готовят и в Украине.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Речь идет о "зеленом" COVID-сертификате, свидетельствующем о двух дозах прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. В странах Европы сертификат о вакцинации от коронавируса будет действовать не 365 дней, 270 – девять месяцев.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", — рассказала представитель Минздрава.

Напомним, ранее в Украине вчетверо снизили срок действия "желтого" COVID-сертификата о вакцинации одной дозой. Теперь он составляет всего 30 дней. Раньше – 120 дней. Случилось это по нескольким причинам. В частности, потому, что многие украинцы не спешат делать вторую дозу.

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