Страны ЕС заговорили о возвращении мужчин в Украину: возможна ли депортация миллионов людей

В Евросоюзе снова заговорили о возвращении на Родину украинских мужчин призывного возраста из-за уничтожения мобилизационного потенциала государства. Некоторые страны ЕС ищут способы такого возвращения, в то же время речи о депортации не идет. По крайней мере, пока.

Какие страны ЕС готовы возвращать мужчин в Украину и возможен ли принудительный возврат миллионов людей – читайте на ТСН.ua.

Вопрос возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран ЕС остается сложным и чувствительным. Весной этого года в украинском правительстве заявили о переговорах с представителями стран Евросоюза по поводу возможности возвращения мужчин на Родину. В то же время на тот момент министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин из-за границы.

Также читайте Стало известно, сколько украинских мужчин мобилизационного возраста проживают в Польше

А в конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украине вообще нужно вернуть домой из-за границы 7,5 млн человек – и взрослых, и детей. Речь идет не только о мужчинах призывного возраста. Глава государства подчеркивал, что делать это следует без принуждения. И объяснял такую необходимость экономическими вызовами перед государством.

В течение сентября представители нескольких европейских государств сделали заявления о возможности возвращения в Украину мужчин мобилизационного возраста. Одно из них – Польша.

Возвращение украинских мужчин из Польши

Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам. Министр подчеркнул, что государству сейчас, прежде всего, нужна военная техника и сами военные.

"Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам", – сказал Сикорский.

Он добавил, что в Польше украинцы находятся под защитой ЕС в качестве беженцев и получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, внесенного в польскую систему. В Западной Европе украинцы получают другие виды помощи.

"Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", — подчеркнул глава МИД.

Сикорский также называл неправильным то, что в парикмахерской в Варшаве его обслуживает молодой украинец вместо того, чтобы защищать свою страну:

"Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?"

Правда, дальше этих заявлений дело пока не дошло. Польша не делала никаких официальных сообщений о каких-либо решениях по возвращению мужчин.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Румыния и Молдова

В середине сентября издание Berliner Zeitung опубликовало статью о том, как Румыния и Молдова стали новыми центрами побега для мужчин. В публикации говорилось, что украинское правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по возвращению беглецов, ведь все более ощутимой становится острая нехватка военных кадров. Однако этот вопрос вызывает множество этических и правовых вопросов в странах ЕС.

Так, в Румынии и Молдове правительства утверждают, что придерживаются международного "принципа невозвращения". Согласно ему, нельзя депортировать беженцев в страну, которая находится в состоянии войны. В то же время, в Германии обсуждаются идеи об уменьшении льгот для украинских беженцев и призывы к депортации мужчин. Однако в Молдове и Румынии такие предложения пока не находят поддержки.

Нидерланды ищут методы возвращения мужчин

Нидерланды ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой, заявил премьер-министр страны Дик Схооф в ответ на вопросы лидера "Партии Свободы" Герта Уилдерса. Премьер отметил, что речь идет не о силовых методах, а скорее о поощрении.

Уилдерс выразил обеспокоенность тем, что "десятки тысяч" украинских мужчин находятся в Нидерландах, в то время как украинское правительство хочет вернуть их на Родину для обороны страны или помощи в восстановлении.

Также читайте Время наступило: Сибига призвал ЕС содействовать разработке программ для возвращения беженцев

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", – сказал Уилдерс.

Схооф ответил, что хочет об этом подумать вместе с Украиной. Он также отметил, что у украинских беженцев есть право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование, как и раньше.

Зеленский – о возвращении мужчин

Зеленский высказался по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста на августовской пресс-конференции. Он сказал, что выступает за возвращение, но без принуждения. В то же время, по словам президента, иностранные государства не хотят возвращать мужчин, потому что им это политически невыгодно.

"Политически это не очень выгодно внутри тех или иных государств – сказать, что мы отправляем украинцев домой, и для нас очень дорого поддерживать их. Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев. Да, я только – за, если украинцы приедут. Но без принуждения”, – сказал глава государства.

Он добавил, что иностранным государствам выгодно не тратить средства на финансовую помощь украинским беженцам, а отправить их домой.

"Еще раз подчеркиваю: я – за то, чтобы они приехали. Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь, при условии их решения", – сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Будет ли депортация украинских мужчин?

В начале сентября посол Украины в Чехии Василий Зварыч заверил, что мужчин призывного возраста за границей не будут возвращать домой принудительно.

"Здесь не идет речь о каких-то принудительных мерах по возвращению украинцев в Украину – тех, особенно, которые мобилизационного возраста. Мы считаем, что все граждане Украины независимо от места жительства имеют одну обязанность перед государством – это защита Отечества… Конечно, это выбор каждого гражданина, который по тем или иным причинам оказался вне своей страны", – сказал Зварыч.

Он подчеркнул, что задача государства – создать для граждан, желающих защищать Украину, все условия для такого возвращения.

Украина не сможет принудительно вернуть из-за границы своих граждан, заявил в комментарии ТСН.ua заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

Также читайте В Раде заявили о недостаточном качестве мобилизованных и объяснили причины

"Украина не может осуществить принудительную депортацию людей с другой территории, а только депортировать с собственной. Кстати, обращение Украины к другим государствам, чтобы они способствовали возвращению людей призывного возраста, подверглось тому, что все страны нам в этом отказали. Поэтому рассчитывать на какую-либо принудительную депортацию из стран Европы или других стран – это иллюзия. Этого никогда не будет», – заверил Гладун.

Он напомнил, что ранее Германия, Польша и ряд других стран ответили на просьбу Украины о депортации мужчин очень просто – они не будут этим заниматься.

В свою очередь в ЕС 20 сентября четко заявили, что не будут применять принудительные меры для возвращения в Украину ее военнообязанных граждан. Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон объяснила, что это противоречит Директиве о временной защите.

По словам Йоханссон, в ЕС не могут применять дифференцированный подход к украинским беженцам, который "базировался бы на их поле, возрасте, военнообязанности".

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите… Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", – заверила еврокомиссар.

Читайте также: