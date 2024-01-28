"Страшилка для р*шистов": военный объяснил, почему российская пропаганда так боится спецподразделение "Kraken"

Командир штурмовой роты спецподразделения Главного управления разведки "Kraken" на позывной "Чича" объяснил, в чем заключается уникальность спецподразделения, и почему российская пропаганда так боится бойцов этой штурмовой роты.

В эксклюзивном интервью TSN.UA военный рассказал, что пропагандисты должны понимать, что рано или поздно ответят за преступления.

“В случае российской пропаганды – это страх, который они испытывают по отношению к Кракену. Это хорошо, потому что они должны бояться всю свою жизнь каждый день. Они должны понимать, что в любой момент имеющий отношение к преступлениям, которые они совершили на территории Украины, рано или поздно получат ответ. Ответ этот могут дать бойцы "Кракена", а также другие бойцы ГУР", — говорит "Чича".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Разрушение Российской империи — наша победа! Смотрите интервью с командиром роты "Kraken"

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