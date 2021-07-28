Страшная авария автобуса "Киев — Кишинев": что известно о состоянии пострадавших

В полиции рассматривают три версии смертельной аварии.

В крайне тяжелом состоянии остается пассажирка автобуса "Киев — Кишинев", который накануне в Одесской области врезался в зерновоз.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 28 июля.

Женщина в реанимации на аппарате искусственного дыхания, без сознания. Еще двое пострадавших — в состоянии средней тяжести. Девушку с травмой шеи могут уже сегодня отпустить из больницы на амбулаторное лечение. 14-летний парень с травмой ноги и ушибом грудины останется под наблюдением медиков еще несколько дней.

Сегодня же, 28 июля, суд должен избрать меру пресечения водителю автобуса. Следователи не исключают, что он просто уснул за рулем, но подозреваемый это опровергает. Автобус столкнулся с зерновозов на рассвете. Удар пришелся на правую сторону салона. Погиб мужчина. И именно его жена — самая тяжелая пострадавшая.

У больной разбиты кости лицевого черепа и вдавленный перелом грудной кости. Об этом ТСН сообщил исполняющий обязанности генерального директора Любашевской многопрофильной больницы Дмитрий Фомин.

"Закончили операцию, удалили все костные обломки. Сейчас она на ИВЛ, продолжается интенсивная терапия... Это от удара о стойку или какой-то поручень. Травмы все забойные. Автобус остановился от удара. Это было для них неожиданно, никто не держался", — говорит он.

В полиции рассматривают три версии смертельной аварии.

"Версии все рассматриваются: как и заснул, так и засветка встречным транспортом, так и не справился с управлением автобуса. Будут проведены все экспертизы", — рассказывает временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 Подольского районного управления ГУНП в Одесской области Сергей Тодоров.

Напомним, в Киеве водитель Renault въехал в электроопору. Мужчина только что вышел на работу из отпуска и сел за руль пьяным. Пока копы оформляли ДТП, он разулся и уснул на заднем сидении патрульного авто.

Новости Украины: авария с участием автобуса и зерновоза в Одесской области - в каком состоянии пассажиры

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