Страшная непогода в Одессе: что сейчас происходит в городе после потопа и почему возросло количество жертв

Последствия непогоды в Одессе

Ликвидация последствий непогоды в Одессе продлится минимум неделю. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, который сейчас в пострадавшем от стихии городе.

Сейчас здесь расследуют причины трагедии, в частности: возможно ли было избежать человеческих жертв. Между тем в Одессе количество погибших в результате непогоды возросло до десяти. Соседи обнаружили в одном из затопленных домов тело 90-летней женщины. Сегодня в Одесской области — объявлен День траура по погибшим.

Поток грязной воды превратил этот некогда цветущий переулок в смесь ила и щепок. Вода уничтожала все на своем пути — крушила бетонные заборы, сносила асфальт, ломала деревья. В самом глубоком месте уровень достиг пяти метров. Семья из пяти человек оказалась в ловушке в собственном жилье — цокольный этаж, где они жили, ушел под воду.

«У нас выходит помещение охраны и гараж, и двери из-за количества воды закрылись, я считаю, к сожалению, эти люди так и погибли, думаю, из-за того, что стремительно начала подниматься вода, заклинило двери, из-за большого количества воды невозможно их открыть», — говорит жительница затопленного дома Анастасия.

Еще четыре человека утонули, смытые потоком воды прямо с городских улиц. Можно ли было предотвратить трагедию — сейчас расследует специальная комиссия.

«Понятно, что система города не справилась с тем объемом осадков, который выпал и здесь нужно понять, почему это произошло на сегодняшний день не завершена работа по ликвидации последствий, я больше скажу она только начинается и будет продолжаться минимум еще неделю», — говорит министр развития общин и территорий, вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба.

Городские чиновники утверждают, что ливень был сверхмощный, и что ни одна система канализации не может принять и быстро пропустить такое количество дождевой воды за короткое время.

«Мы подготовили ливневую сеть к ожидаемому ливню, по информации метеослужбы, 30 сентября выпало 94 мм осадков при месячной норме 42 мм то есть за одни сутки выпало больше два и два раза соответственно ливневая сеть просто не выдержала», — говорит директор департамента Одесского горсовета Леонид Гребенюк.

Но одесситы говорят: канализация города давно не выдерживает и меньших дождей, и говорят о непродуманной хаотичной застройке города, где забиты дренажные отверстия и забетонированы протоки. А еще указывают на недостаточность зеленых зон и открытой земли, способной поглощать воду.

«Мы уже долго жалуемся на эту „ливневку“, она где-то перекопана, закопана, туда где-то канализационные трубы спускали люди, я понимаю, что где-то подкопы какие-то делали, и жаловались уже 2 года», — говорит жительница затопленного дома Марина Майданюк.

Можно ли было избежать человеческих жертв — главный вопрос, ответы на который ищет специальная комиссия. Почему не сработала система оповещения, почему одесситы не получили своевременного предупреждения о серьезной опасности, а школы не перевели на дистанционное обучение.

«Еще год назад я обращался в городской совет с письмами, потому что этот вопрос не впервые возникает, по урегулированию вопроса работы коллекторов „ливневок“, пусть комиссия изучает», — говорит председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Почти три сотни частных домов и почти четыреста многоэтажек — пострадали от подтопления. Утонули сотни автомобилей — их невозможно восстановить. Убытки считает и местный бизнес: почти все магазины и кафе на первых этажах залило водой — товар испорчен.

Третьи сутки подряд спасатели неустанно качают воду — из подвалов, цокольных этажей, дворов. Только из подземных паркингов вылили более 15 тысяч кубометров воды. Счастье, что во время непогоды не было обстрелов, ведь для многих горожан — именно паркинги являются местом убежища. Откачивают воду и из укрытий — были затоплены сорок два бомбоубежища.

В ночь с пятницы на субботу синоптики снова прогнозируют в Одессе мощные ливни. Чтобы они не стали сокрушительными для города, все службы должны успеть ликвидировать последствия предыдущей стихии и подготовиться к встрече новой.

