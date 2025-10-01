Страшная непогода в Одессе: людей на улицах и в домах накрывало водой - жуткие подробности

Непогода в Одессе

2 октября в Одесской области объявили Днем траура. В память о трагической гибели девяти человек. В этот день отменяют все развлекательные мероприятия и приспустят государственные флаги.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Что известно о погибших

Спасатели наконец смогли добраться до места гибели целой семьи. Семья из пяти человек — двое мужчин, две женщины и ребенок восьми лет оказались заблокированными в собственном доме. Соседи рассказали, что уровень воды поднялся очень быстро, и в самом глубоком месте достигал пяти метров. Люди не смогли открыть дверь, чтобы выбраться наружу. Погибшая семья были переселенцами.

Еще одна жертва — 38-летняя работница «Укрзализныци». Женщина спешила домой и когда не смогла проехать на машине, отправилась пешком. Но не преодолела водного потока. Еще одну погибшую — 23-летнюю девушку искали всю ночь. Свидетели видели, как ее относило течением, но помочь не смогли. Личности еще нескольких погибших устанавливают.

Что известно о непогоде в Одессе

Дождь лил почти 2 суток, кое-где выпала 2-месячная норма опалов. Еще до обеда горожане говорили — такое случается постоянно во время сильного дождя, а сегодня уже говорят — такого раньше не было. Этот удар стихии мощнее, разрушительнее и смертоноснее, и не может сравниться с теми, что было раньше.

«Это страшная трагедия, и спасатели до сих пор не смогли добраться до тел, там откачивают воду. Еще две женщины утонули на затопленной улице, одна — в подвале своего дома. Одна из погибших — 23-летняя девушка, которую искали со вчерашнего дня, и нашли уже утром. Ее унесло сильным потоком воды.

Утром в наиболее пострадавших районах продолжают откапывать воду, разгребать грязь, принесенную водой и считать убытки», — говорит пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

На дорогах среди города до сих пор стоят брошенные машины. Некоторые из них были в воде по самую крышу. И хотя горсовет с утра умоляет владельцев забрать свое имущество и дать проезд общественному и спец транспорту, сделать это не так уж и просто. Эвакуаторы перегружены.

Школьников сегодня полностью перевели на дистанционное обучение — именно из-за непогоды. В части школ подтоплены классы и укрытия. В соцсетях распространялось видео спасения пожилой женщины — ее сбило потоком воды, когда она переходила улицу. К счастью, ее смогли вытащить прохожие. Спасатели не успевали за всеми вызовами, было более двух тысяч звонков и всем была нужна помощь. ГСЧС помогали выбираться людям из застрявших в воде машин, автобусов и откачивать воду. Эвакуировали 230 машин, спасли 362 человека. Людей вывозили на крышах пожарных машин.

«Я вообще не смогла попасть домой, там все было перекрыто. Ночевала у коллеги. Сейчас буду добираться домой», — говорит женщина.

«Мы шли домой воды вот так было, добирались пешком, такси не было смысла брать, все равно все стояло в пробках, быстрее было самим дойти», — говорит одесситка.

В час пик, именно когда люди возвращались с работы домой — в городе полностью прекратил работу электротранспорт. Машины и маршрутные такси стали в пробках. Пешеходы шли по улицам где-то по колено, а где-то и выше пояса в воде.

Сегодня сообщают о многочисленных случаях переохлаждения одесситов из-за длительного пребывания в холодной воде.

Почти три десятка населенных пунктов в области остались без света. Были перебои с электричеством и в нескольких районах Одессы.

Сейчас движение электротранспорта восстановили частично. Несколько улиц в городе до сих пор перекрыты для проезда.