Страшная непогода в Одессе: под воду ушла маршрутка, в городе много погибших — новые подробности

Последствия непогоды в Одессе / © ГУ ГСЧС в Одесской областе

В Одессе ужасные последствия после непогоды: улицы в городе затоплены, по ним плыли палатки. Утром стало известно о 9 жертвах потопа.

Дождь начал лить еще в ночь с понедельника на вторник, и после короткого перерыва с новой силой припустил накануне днем. Ливневая канализация не смогла справиться с большим количеством воды и улицы в Одессе поплыли.

Вода доходила людям до пояса. Под воду ушла маршрутка. Течением буквально несло прохожих. В городе из-за затопленных дорог образовался транспортный коллапс.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Черняева.

Из-за потопа в Одессе известно о 9 погибших. Одна из них — 23-летняя девушка, которую искали со вчерашнего дня. Соседи якобы видели, как она вцепилась за дерево, чтобы ее не понесло течением и умоляла о помощи. И хотя сейчас дождя уже нет, он лил почти 2 суток, местами выпала 2-месячная норма осадков.

В одесской мэрии настойчиво просят горожан воздержаться от передвижений в первой половине дня. Школьников сегодня полностью перевели на дистанционное обучение. В части школ подтоплены классы, особенно — укрытия.

Залило не только дороги — подтопило магазины, медицинские кабинеты, почтовые отделения — все, что расположено ниже первого этажа. Затопило и подземные паркинги в нескольких жилых массивах. По дорогам плыли сорванные с фундамента палатки. В соцсетях распространялось видео спасения пожилой женщины — ее сбило потоком воды, когда она переходила улицу. К счастью, ее смогли вытащить прохожие.

Спасатели помогали выбираться людям из застрявших в воде машин и откачивать воду. В час пик, именно когда люди возвращались с работы домой — в городе полностью прекратил работу электротранспорт. Пешеходы шли по улицам где-то по колено, а где-то и выше пояса в воде. Почти три десятка населенных пунктов в области остались без света. Были перебои с электричеством и в нескольких районах Одессы.

В ГСЧС Одесской областисообщили, что спасатели всю ночь помогали людям, которые пострадали из-за непогоды.

«Чрезвычайники изымали машины, откачивали воду из зданий и искали пропавшую девушку, которую нашли в 7 утра. К сожалению, она погибла. На месте поиска работала психолог ГСЧС. Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники», — сообщили там.

Также спасатели эвакуировали людей из маршрутки, которая ушла под воду.

