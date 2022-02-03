Страшная скорость и обломки авто по всей дороге: детали смертельной аварии с маршруткой возле Львова

В ДТП погиб один человек, еще шестеро попали в больницу.

В селе Рясна-Русская, что недалеко от Львова, столкнулись маршрутка и легковушка. В аварии погиб водитель иномарки, шесть человек получили травмы — все пострадавшие женщины.

Как говорится в выпуске ТСН.ua, пригородная маршрутка "Львов-Зелев" ехала в направлении Львова. По информации полиции, внезапно на встречную выехала легковушка. Удар был такой силы, что водитель иномарки, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его зажало в салоне, тело с помощью специнструментов доставали спасатели. Обломки автомобиля разлетелись по всей дороге.

По словам товарища и напарника водителя маршрутки, легковушка ехала на большой скорости, когда врезалась в пассажирский автобус.



"Говорил, оттуда машина гнала по черной силе, была страшная скорость", — сказал мужчина.

Во время аварии в салоне маршрутки было 11 пассажиров. Шестеро из них получили травмы — их доставили в больницу. По предварительной информации медиков, состояние двух пассажирок средней тяжести — у них закрыта черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Еще у трех пострадавших более легкие травмы.

Водителя автобуса в больнице освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения, но результатов экспертизы еще нет.

В аварии недалеко от Львова погиб человек, еще шестеро травмированы

Как рассказали в пресс-службе Больницы скорой помощи Первого медобъединения Львова, к ним поступило шестеро пострадавших в результате ДТП. Все они – женщины. Самой старшей женщине — 56 лет, у нее ушиб темного участка головы, ее осмотрели и отпустили домой. У другой пострадавшей 54-летней женщины — ушиб грудной клетки, ее тоже отпустили домой. А вот у еще одной 54-летней пассажирки – подозрение на перелом костей черепа, сейчас ее обследуют медики. У 35-летней пассажирки диагностировали перелом костей носа, ее госпитализировали в ЛОР отделение. Еще двух пассажирок 39 и 19 лет с ушибами участка головы осмотрели и отпустили домой.

Напомним, смертельное ДТП произошло около 7:30. В результате аварии погиб 39-летний житель Львова, водитель "Шкоды Октавии".

Читайте также: