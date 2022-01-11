Страшная смерть на охоте: в лесу под Житомиром истек кровью КОРДовец после нападения дикого кабана

Страшная смерть на охоте: в лесу под Житомиром истек кровью КОРДовец после нападения дикого кабана

Охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды.

В лесу под Житомиром во время охоты истек кровью от ужасной раны командир штурмового отряда КОРД Евгений Андрейковец.

О том, как все произошло – 10 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Собака мужчины, Хантер, спугнула кабана. Животное выскочило прямо перед одним из охотников, Евгением. Мужчина еще успел выстрелить, но на этот раз кабан оказался проворнее. Сами охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а потом добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.

Дмитрий Мазяр был с Евгением до последних секунд его жизни.

Спасти полицейского они не могли, убеждает парень. Рана была очень большая, разрыв артерии, они тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно хлюпала.

По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", — отметили в прокуратуре.

В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.

Новости Украины: в лесу под Житомиром дикий кабан нанес смертельную рану спецназовцу КОРДа

Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не припоминает ни одного случая, когда кабан бросился бы на человека.

"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или тупик, он может броситься на своего нападающего", — отмечает он.

Спецназовца КОРД Евгения Андрейковеца похоронят завтра в Житомире.

Напомним:

В Харьковской области застрелили известного полтавского хирурга Романа Ростовского. Мужчина находился на охоте со знакомыми, а один из них случайно попал ему в голову.

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