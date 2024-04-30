Страшная трагедия в Одессе и взрывы в Харькове: много погибших и раненых

Враг снова бьет по гражданским!
Российские оккупанты 29 апреля коварно "накрыли" Одессу: много погибших и раненых. А местные до сих пор находят элементы поражения из российской ракеты, атаковавшей гражданскую инфраструктуру. В городе объявили день траура. Но и этого оккупантам оказалось мало: утром 30 апреля рашисты ударили по Харькову! КАБы "накрыли" два района города.
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Ракетный удар по Одессе
Это кадры первых минут после российского удара по Одессе. В 18:28 29 апреля в городе раздался громкий взрыв. Незадолго до этого в Воздушных силах предупредили горожан о баллистической угрозе. На место сразу выехали спасатели и представители местных властей. Цветущая зеленая аллея вдоль берега моря, которая была излюбленным местом для туристов и самих одесситов, превратилась в место жестокого убийства.
По информации правоохранителей, враг применил ракету из шрапнеля: начинил ее кубиками, чтобы убить как можно больше людей, а значит — гражданских.
"Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. У следствия есть основание считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами из вс рф сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", — сообщили в Офисе генерального прокурора.
Пожарные опубликовали ошеломительные кадры спасательной операции.
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Под удар попало знаменитое здание дворца студентов Одесской юридической академии недалеко от моря. Этот замок в народе называют "Домом Гарри Поттера" или же "Домом Кивалова" — бывшего нардепа, возглавляющего юридическую академию. По информации местных СМИ, он в это время находился в здании и получил ранения.
Погиб и коллега Кивалова – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Факт трагедии подтвердили на официальной странице заведения высшего образования.
В Одессе десятки пострадавших в результате атаки
По состоянию на вечер 29 апреля было известно о 32 раненых людях. Из них 25 находились в больницах, среди них двое детей и беременная.
Известно, что девочка, которой нет и пяти лет, находится в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых – также в реанимации, сообщал тогда глава ОВА Олег Кипер.
Позже на коварный удар по гражданским, унесшим жизни людей, отреагировал и мэр города Геннадий Труханов прямо из одной из палат в одесской больнице.
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В Одессе погибли люди
Утром 30 апреля более подробно о состоянии пострадавших рассказал Кипер. Похоже, умер именно тот человек, за жизнь которого, по словам мэра, так отважно боролись врачи. В городе 30 апреля объявили днем траура.
"К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице умер мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…" – написал в Сети глава ОВА.
В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Врачи пытаются делать все возможное.
Реакция Зеленского на удар по Одессе
Вечером 29 апреля на удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил спасателей за быстрое реагирование и их героизм. Но напомнил, что 29 апреля враг в который раз ударил КАБами по Харькову.
Удары по Харькову
Ударили по Харькову рашисты и утром 30 апреля. Около 10:00 город-миллионник испытал два мощных удара. Снова – управляемые авиабомбы, в этот раз по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. По данным начальника местной ОВА Олега Синегубова, враг попал вблизи жилых домов по одной из парковых зон. Над городом поднялся огромный столб дыма.
"Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. В то же время угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется. Будьте осторожны", – призвал Синегубов.
По уточненной информации, в результате атаки на Харьков погиб один человек, еще семь человек пострадали.
Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибших в результате рашистской атаки по Одессе, а также еще раз призываем украинцев ни в коем случае не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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