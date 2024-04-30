Страшная трагедия в Одессе и взрывы в Харькове: много погибших и раненых

Российские оккупанты 29 апреля коварно "накрыли" Одессу: много погибших и раненых. А местные до сих пор находят элементы поражения из российской ракеты, атаковавшей гражданскую инфраструктуру. В городе объявили день траура. Но и этого оккупантам оказалось мало: утром 30 апреля рашисты ударили по Харькову! КАБы "накрыли" два района города.

Все самые новые подробности позорных ударов россиян по гражданским украинцах – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.ua.

Ракетный удар по Одессе

Это кадры первых минут после российского удара по Одессе. В 18:28 29 апреля в городе раздался громкий взрыв. Незадолго до этого в Воздушных силах предупредили горожан о баллистической угрозе. На место сразу выехали спасатели и представители местных властей. Цветущая зеленая аллея вдоль берега моря, которая была излюбленным местом для туристов и самих одесситов, превратилась в место жестокого убийства.

По информации правоохранителей, враг применил ракету из шрапнеля: начинил ее кубиками, чтобы убить как можно больше людей, а значит — гражданских.

"Удар был осуществлен баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. У следствия есть основание считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами из вс рф сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Пожарные опубликовали ошеломительные кадры спасательной операции.

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Работа ГСЧС возле "Дома Кивалова" после ракетного удара по Одессе/Скриншот с видео

Под удар попало знаменитое здание дворца студентов Одесской юридической академии недалеко от моря. Этот замок в народе называют "Домом Гарри Поттера" или же "Домом Кивалова" — бывшего нардепа, возглавляющего юридическую академию. По информации местных СМИ, он в это время находился в здании и получил ранения.

Погиб и коллега Кивалова – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Факт трагедии подтвердили на официальной странице заведения высшего образования.

Проректор по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности МГУ Борис Васильев/Фото: Международный гуманитарный университет

В Одессе десятки пострадавших в результате атаки

По состоянию на вечер 29 апреля было известно о 32 раненых людях. Из них 25 находились в больницах, среди них двое детей и беременная.

Известно, что девочка, которой нет и пяти лет, находится в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть взрослых – также в реанимации, сообщал тогда глава ОВА Олег Кипер.

Позже на коварный удар по гражданским, унесшим жизни людей, отреагировал и мэр города Геннадий Труханов прямо из одной из палат в одесской больнице.

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В Одессе погибли люди

Утром 30 апреля более подробно о состоянии пострадавших рассказал Кипер. Похоже, умер именно тот человек, за жизнь которого, по словам мэра, так отважно боролись врачи. В городе 30 апреля объявили днем траура.

"К сожалению, количество жертв вчерашней российской ракетной атаки по Одессе увеличилось до 5 человек. В больнице умер мужчина 1960 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким…" – написал в Сети глава ОВА.

В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии находятся восемь человек, из них четверо – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка. Врачи пытаются делать все возможное.

Реакция Зеленского на удар по Одессе

Вечером 29 апреля на удар отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил спасателей за быстрое реагирование и их героизм. Но напомнил, что 29 апреля враг в который раз ударил КАБами по Харькову.

Президент Украины Владимир Зеленский/Скриншот по видео

Удары по Харькову

Ударили по Харькову рашисты и утром 30 апреля. Около 10:00 город-миллионник испытал два мощных удара. Снова – управляемые авиабомбы, в этот раз по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. По данным начальника местной ОВА Олега Синегубова, враг попал вблизи жилых домов по одной из парковых зон. Над городом поднялся огромный столб дыма.

Последствия удара КАБами по Харькову 30 апреля / Фото: ГСЧС Украины

"Предварительно – два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе – снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. В то же время угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется. Будьте осторожны", – призвал Синегубов.

По уточненной информации, в результате атаки на Харьков погиб один человек, еще семь человек пострадали.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибших в результате рашистской атаки по Одессе, а также еще раз призываем украинцев ни в коем случае не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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