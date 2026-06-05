Страшная жара и тропические ливни: синоптики дали тревожный прогноз погоды на лето 2026 года в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине / © pexels.com

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Погодные качели в Украине становятся все более агрессивными: в один момент страну истощает затяжная засуха, а уже через несколько часов города парализуют внезапные тропические ливни и штормовой ветер.

Почему климатические изменения в Украине происходят значительно быстрее, чем в среднем на планете, какое лето ждет нас в этом году и какие уникальные европейские секреты выживания позволяют спасаться от жары и одновременно экономить на свете — в большом аналитическом репортаже корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Почему в Украине теплеет быстрее

Рекордно теплыми в мире стали именно последние 10 лет. Как демонстрируют графики нагрева планеты, 2024 год стал первым, когда ученые четко зафиксировали рост глобальной температуры на 1,5 градуса по сравнению с усредненной исторической нормой. Однако в Украине этот показатель существенно выше и достигает уже плюс 2,4 градуса. Ученые констатируют: энергетический баланс Земли безвозвратно потерян, и наша страна оказалась в самом центре этих потрясений.

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Главный признак современных изменений климата — полная потеря предсказуемости. То, что раньше фиксировалось раз в сезон, теперь происходит чуть ли не каждую неделю. Например, посреди дня адские +30 с ясным небом практически внезапно затягивают седые тучи с проливными дождями и градом, после чего температура стремительно падает на 10 градусов, заставляя людей снова доставать теплую одежду.

Специалисты Украинского гидрометеорологического института объясняют такой стремительный температурный скачок географическим расположением нашего государства.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины: «На это, конечно, влияет очень много факторов, и основной из них — это наша удаленность от океанов. Только часть западных областей находится под влиянием Атлантики. И поэтому рост температуры именно на континентальной части происходит значительно более быстрыми темпами, является более существенным».

Именно мировой океан обычно поглощает более 90% избыточного тепла и парниковых газов. Однако сейчас он уже критически перегрет, из-за чего в атмосфере разрушается «струйное течение» — условный барьер, который ранее четко разделял холод и тепло. Когда этот барьер ломается, арктический холод получает возможность беспрепятственно перемещаться на нашу континентальную территорию, провоцируя резкие погодные скачки.

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Июнь 2026: синоптики прогнозируют изнурительное лето

Несмотря на прохладный и дождливый конец весны, уже с первых дней июня синоптики прогнозируют стремительное потепление и начало новых длительных волн тепла.

Наталья Птуха, начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра: «Температурный режим в июне ожидается на полтора градуса выше климатической нормы. Для июня норма составляет от 19 до 23 градусов».

Традиционно самые жаркие и горячие дни ожидают жителей юга, востока, а также Закарпатья. При этом летние осадки будут крайне пестрыми и неравномерными. Метеорологи предупреждают, что лето 2026 года станет серьезным испытанием из-за сочетания длительных периодов жары и внезапных тропических ливней, когда за несколько часов на город будет выливаться месячная норма воды. Возникает логичный вопрос: как будут функционировать наши города в условиях истерзанной российскими атаками энергетики?

Эффект раскаленной сковороды: как реагирует организм и советы кардиолога

Во время проведения замеров на метеоплощадке в Киеве термометр зафиксировал реальную температуру воздуха в белой психрометрической будке на уровне +20 градусов. Однако по субъективным ощущениям людей на улице было не более 15-17 градусов тепла. Ученые объясняют: существует четкая физиологическая зависимость — каждые 2 метра в секунду ветра автоматически снижают человеческое теплоощущение на один градус.

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Однако в условиях полного летнего штиля плотная городская застройка, которую нещадно раскаляет солнце, мгновенно превращается в настоящую сковороду. Объективы тепловизоров фиксируют, что плотные районы с асфальтом, бетоном и большим количеством стальных конструкций за день впитывают в себя колоссальные объемы тепла, а ночью начинают щедро отдавать его обратно в пространство.

В таких бетонных ловушках человеческий организм буквально закипает. Кровь начинает быстро густеть, а сердце работает на грани истощения. В украинских реалиях к этому добавляется сильный хронический стресс из-за постоянных российских обстрелов.

Сюзанна Солтани, врач-кардиолог: «В первую очередь в зоне риска пациенты с ишемической болезнью сердца, с гипертонией. Также в зоне риска пациенты с сахарным диабетом — поскольку у них поражение и сосудов, и нервов. Пациенты старше 60-ти. Больше всего обращений — именно в периоды перепада температур».

Чтобы безболезненно приспособиться к выходкам погоды, кардиологи настоятельно рекомендуют:

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начать регулярный ежедневный контроль артериального давления;

употреблять достаточное количество чистой жидкости — обязательно не менее 1,5-2 литров в день;

полностью избегать тяжелых и изнурительных физических нагрузок в жаркие часы;

ни в коем случае самостоятельно не отменять медицинские препараты, которые были предварительно назначены врачом.

Европейский опыт: «зеленые кондиционеры» чешского города Брно

В чешском городе Брно местная община подошла к проблеме глобального потепления прагматично — там решили не просто спасаться от летней жары, а максимально сэкономить на дефицитных энергоносителях. Из обычных и холодных советских панельных домов чехи создали высокоэффективные пассивные сооружения.

Главный секрет европейского устойчивого строительства — массовое обустройство полноценных клумб, зеленых травяных кровель и живых деревьев непосредственно на крышах жилых домов. Такая зелень работает как идеальный природный кондиционер: зимой она надежно удерживает тепло внутри здания, а летом — эффективно охлаждает весь дом.

Вместо того чтобы во время тропических ливней бессмысленно спускать дождевую воду в канализацию и забивать городские стоки, в Чехии ее собирают в специальные подземные резервуары. В дальнейшем эта влага постепенно испаряется, создавая прохладный микроклимат вокруг стен. В подвалах таких модернизированных домов непрерывно работают экологические тепловые насосы, а окна защищены внешними жалюзи. В итоге чистая экономия жителей на отоплении и кондиционировании воздуха достигает половины от привычных сумм.

В Украине, и даже в столице, подобных пилотных энергоэффективных проектов пока критически мало. Экологи отмечают, что Киев, учитывая наличие профицитного бюджета, имел бы все шансы стать настоящим лидером и примером для других европейских городов в сфере климатической адаптации. Системное зеленое строительство, обустройство солнечных панелей на крышах высоток и сбор осадков — это уже давно не об абстрактном комфорте или красоте, а о банальном выживании человечества в новой климатической реальности, к которой нам придется приспосабливаться.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПЕКЕЛЬНОЕ ЛЕТО-2026: синоптики и врачи ПРЕДУПРЕЖДАЮТ! Как не стать ЖЕРТВОЙ ПОГОДЫ?!!

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