Страшно просыпаться от своего крика: пограничница из Мариуполя после плена мечтает об освобождении любимого и собак

26-летняя пограничница Алина Панина из Волыни вернулась к работе на одном из пунктов пропуска, она пережила ад в Мариуполе и пять месяцев плена. В оккупации у нее остались самые родные – любимый и две служебные собаки, говорится в ТСН.

Пограничница Алина и ее новая помощница собака Челси вместе 24 часа в день. Рыжую красавицу две недели назад Алине подарили друзья. После того, как женщина в октябре вернулась из плена, очень скучала по своим собакам, которые остались на оккупированной территории – Соне и Джесси. "Эти собаки, мы с ними очень многое прошли и они мне много раз спасали жизнь", — рассказывает Алина.

24 февраля вместе с любимым, тоже пограничником и двумя служебными собаками они были в Мариуполе. Работали на морском порту, а затем начался настоящий ад. “Прямое, практически, в нас попадание было. Была фосфорная бомба, потому что все начало гореть, очень едкий дым был”, — вспоминает девушка.

Также читайте Ледяная пробка в 7 километров спровоцировала наводнение на Киевщине

Неделю они были под постоянными обстрелами на Азовстале. Собаки в укрытии не раз спасали и Алину, и ее коллег от смерти. “Когда в бункер попало и бункер начал гореть, у меня как раз было время сна. Если бы не моя Соня, то я бы и не очнулась. Она вылезла на меня и сразу начала облизывать”, – рассказывает Алина.

В плен они тоже попали вместе. Собаки словно чувствовали, что их разлучат с Алиной и целую дорогу не слезали с рук. “Воду им минеральную, например, давала из ладошки. Ребята своей делились, я отдала всю свою практически”, – говорит девушка.

Потом их разлучили и когда пленных выводили во двор, где-то вдали за забором женщина слышала лай. "Собаки меня слышали также. Я ходила под самым забором, говорила, и они ко мне просто отлавкивались", — рассказывает бывшая пленница.

Где сейчас ее любимый Илья и собаки – Алина не знает. С парнем в последний раз общалась девять месяцев назад по телефону. “Спросил, целая ли я, здоровая ли, где я есть. Я спросила, цел ли он. Он сказал, что да и что скоро встретимся”, — рассказывает девушка.

Пока женщина ждет своих родных, маленькая Челси помогает держаться и забыть о пережитом. “Снились ужасы, ты просыпаешься весь в поту. Очень страшно, просыпаешься от своего крика. А когда обнимаешь собаку, действительно она лечит и помогает”, — убеждает Алина.

Алина с нетерпением ждет любимого и собак и уже мечтает, как будет знакомить их со своей – Челси.

Читайте также:

Начался год черного водяного кролика: что одеть и приготовить и на что надеяться

Убийственная красота: на фронте вертолет с петриковской росписью уничтожает врага

"Забрасываем за шиворот им": несмотря на нашествие врага, украинские военные давят их на Харьковщине