Страшное известие с фронта: все о погибшем военном и активисте Петре Петриченко

Павел был аэроразведчиком и воевал на Херсонском, а затем и на Донецком направлениях.

Огромная потеря для войск и для всей Украины. В бою в Донецкой области погиб известный украинский активист, а с 2022 года и сержант ВСУ Павел Петриченко. В преддверии своей гибели мужественный воин поднял на уши всю Украину. В своих соцсетях он открыл страшную проблему в ВСУ — лудоманию. На его петицию даже ответил Зеленский.

Кем был Павел Петриченко и почему о нем должен знать каждый украинец? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Погиб Павел Петриченко

Павел Петриченко до войны — активист, общественный деятель, один из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк".

Всего за несколько недель до войны он возглавил штаб будущей партии Сергея Притулы, о чем планировалось объявить в марте 2022 года, но помешала война.

Уже в апреле того же года он переоделся в пиксель, но не лишился своей фирменной улыбки. Павел был аэроразведчиком и воевал на Херсонском, а затем и на Донецком направлениях. 15 апреля 2024 года его не стало в бою. Об этом сообщила его сестра Марина:

"На Донетчине во время выполнения боевого задания погиб мой брат, сержант 59 бригады Павел Петриченко".

Сеть мгновенно разразилась, когда люди со всей Украины узнали о его смерти. Сотни репостов и комментариев сострадания. Известны воины, собратья, активисты, волонтеры, простые люди. Кажется, никто не остался в стороне известия о героической смерти Павла.

“Пашка… Паш… Павлуша… Господи, сколько еще?!!! Сколько ты будешь забирать «соль земли»?!!!!!!! Тебе там грустно, Господи? Что ли?!!!!!!!!!! Лица гребаные! Вы будете пискнуть Пашкину смерть тысячами!!!!

Паш, ты был Воином с большой буквы! Мы все на коленях перед тобой! Я не знаю, как это все овладеть, Паш…

Люблю Тебя, Братик! Спасибо за все, что ты прививал мне все эти годы! Обещаю, что все будет исполнено! русские, вы будете исчезать из этого мира, сколько меня будет. До конца моих дней! Паш, люблю!!!! Не верю…”, – написал Сергей Притула.

Публично попрощался с Павлом и известный украинский блогер и автор Телеграмм-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков. Говорит, Павел был для него нравственным авторитетом:



“Украина потеряла человека, который был для меня моральным авторитетом и ориентиром. Человек, который менял эту страну и должен был менять дальше, еще больше. Таких людей очень мало, он погиб как воин – на поле боя. Паша Петриченко, на щите. Боль, слезы, память”.

Настоящий герой

И это не пустые слова, потому что Павел не только в самом начале войны пошел защищать Украину и украинцев, но и заботился обо всех своих собратьях-армейцах. В конце марта Павел поднял, как оказалось, одну из самых болезненных проблем ВСУ — лудоманию. По его словам, из-за стресса бойцы начинают спускать свои деньги в казино. Эта эпидемия накрыла Силу обороны.

“Волонтерским имуществом забиты ломбарды в прифронтовых зонах. Никакие донаты онлайн-казино не компенсируют ущерб, который они нанесли армии… Я не знаю, сколько боец проиграл своих средств, но он собратьям был должен 700 тысяч гривен. И непонятно, сколько долгов у него по кредитам”, — рассказывал Павел.

Павел обратился к президенту

Он обратился с петицией и к президенту. Предложение очень быстро набрало необходимые 25 тысяч подписей, несколько раз сайт президента "падал" из-за наплыва украинцев.



“Уважаемый Господин Президент,

Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому особенно психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют их самоконтроль. Нередки случаи, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, этим заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры

Игорный бизнес пользуется такой уязвимостью, умышленно направляя свою рекламу на военнослужащих, используя символику ВСУ в своих онлайн-казино и отбеливая свою деятельность пожертвованиями на ВСУ.

Кроме того, многие российские онлайн-казино таргетируют рекламу, чтобы получить доступ к персональным данным военнослужащих и других граждан, что несет непосредственную угрозу национальной безопасности нашего государства.

Долги военнослужащих с игровой зависимостью могут стать элементом давления со стороны спецслужб страны-агрессора”.

У Павла, которого поддержали тысячи украинцев, было несколько требований: запретить азартные игры и доступ к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения, запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ и каких-либо связанных ассоциаций с армией: каски, форма, оружие, военная техника и т.д, запретить благотворительным фондам сотрудничать с участниками игорного рынка, запретить военным частям принимать на баланс имущество посредством благотворительной помощи от участников игорного рынка, запретить любую рекламу или публичные упоминания фактов оказания участниками игорного рынка благотворительной помощи военнослужащим; а также запретить ломбардам принимать дроны, тепловизоры и другие схожие товары двойного назначения. Также обязательства интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты нелегальных казино.

На следующий вечер о проблеме уже говорил президент.

Лудомания – большая проблема для ВСУ?

Как пишет DW, со ссылкой на украинского военного командира взвода 92-й отдельной штурмовой бригады Артема Осипяна, который в гражданской жизни был психологом и специализировался на зависимостях, в том числе и игровой, лудомания в армии присутствует и это еще одна угроза для бойцов и армии в целом .



Почти в каждом батальоне можно найти человека, злоупотребляющего азартными играми — онлайн-казино или букмекерскими платформами. По статистическим данным, к лудомании больше подвержены мужчины. Пока большое количество мужчин на службе. Кроме того, некоторые из них пошли в армию в поисках заработка. Поэтому можно попытаться предположить, что в ВСУ есть определенное количество людей, склонных к лудомании”.

В лудомании есть и другая страшная сторона, говорит военный ВСУ Юрий Гудыменко. Военный с долгами – лучший подарок для рашистов:



“Человек с долгами – самый податливый инструмент для вербовки. И если вы думаете, что этим инструментом пользуемся только мы, то вы ох*енно ошибаетесь. Россияне знают об этом не хуже нас, и пользуются гиперактивно. А наш боец с долгами – просто подарок для них. Примеров не будет, но, к сожалению, не потому, что их нет. Они есть”.



Гудыменко подтверждает, что проданный дрон или тепловизор в ломбард — это, к сожалению, не вымысел. Такое было и на его памяти, так что с игроманией явно нужно что-то делать.

Почему нельзя запретить онлайн-казино в ВСУ?

"Никто не может запретить участие в азартных играх", ведь это "конституционное право каждого". Такой ответ на петицию Петриченко дал председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рыжий. Эта комиссия появилась в 2020 году, после того, как игорный бизнес в Украине стал легальным. Они занимаются лицензированием и регулированием азартных игр, а также имеют возможность вносить игроков в спецреестр, чтобы ограничить им доступ к азартным играм онлайн. По словам Рудого, в настоящее время в реестре таких почти 6000 человек:

“По закону, внести игрока в список могут члены семьи первой степени родства. Командиры, например, сделать это не могут. Их нет в списке”.

Что делают в Верховной Раде?

В начале этого года он предлагал внести изменения в законодательство, чтобы позволить командирам батальонов вносить бойцов, имеющих игровую зависимость, в соответствующий реестр. 4 апреля за дело взялись в Верховной Раде. Профильный комитет по финансам налоговой и таможенной политики принял законопроект о запрете военным играть в онлайн-казино. Кроме того, депутаты предлагают ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей и отдать проблему на решение Минцифри. За это еще предстоит проголосовать в ВР.

Слава герою!

Надеемся, что эту важную проблему, которую поднял Павел Петриченко, так просто не оставят на полке и обязательно решат! Пусть это станет очередным достижением и победой Павла, сделавшего для этого все возможное и отдавшего самое дорогое — 15 апреля 2024 года он отдал жизнь за Украину, как и тысячи украинцев, вставших на защиту страны! 16 апреля Павлу должно было исполниться 32 года.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным и друзьям Павла. Вечная память!

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНАЯ СВЕДКА С ФРОНТА: погиб известный активист Петр Петриченко

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