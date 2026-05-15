Страшное пламя, погибший и раненые: Россия устроила "ад" в одном из областных центров Украины

Последствия атаки по Запорожью / © ТСН

Один погибший, трое раненых. Это последствия утреннего удара россиян по Запорожью. Беспилотником они атаковали объект промышленной инфраструктуры, попав в цистерны с горюче-смазочными материалами.

Корреспондент ТСН Дарья Назарова побывала на месте обстрела и видела, как ликвидировали последствия под звуки вражеских дронов.

Адское утро в Хортицком районе

Густой черный дым от пожара был виден даже в самых отдаленных районах города. Россияне ударили «шахедом» по промышленной зоне, когда люди уже начали рабочий день. В результате взрыва один человек погиб на месте, еще троих с ранениями госпитализировали.

Работа спасателей осложнялась тем, что во время тушения в небе снова появились вражеские беспилотники.

Спасали имущество под угрозой взрыва

Несмотря на опасность, работники пытались спасти уцелевшее оборудование. Сергей вместе с ГСЧСниками оттягивал неповрежденную цистерну подальше от эпицентра огня.

Пан Сергей, работник: «А что вам сказать, бочка моя, надо. Ну работа моя и бочка моя. Надо было забирать, но страшно, страшно».

Другой очевидец, господин Александр, в момент прилета находился в гараже рядом. Он успел спрятаться в смотровую яму за мгновение до взрыва.

Александр: «Первый гул — и бочки полетели. Два свиста было… Под машину спрятался, в яму смотровую. Сначала реакции нет никакой, а потом уже начинаешь от шока отходить».

Убытки и состояние пострадавших

Взрывной волной повреждено здание компании и припаркованные рядом автомобили. По меньшей мере три большие цистерны выгорели дотла.

Владелец предприятия, оценивая огромные убытки, настроен решительно: «Что будем делать? Работать дальше, на победу».

По словам медиков, состояние двух раненых сейчас оценивается как тяжелое. Врачи борются за их жизни.

