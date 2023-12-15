Страшные пороки: украинские медики предупредили об опасных болезнях у детей из-за войны - что известно

В результате России в Украине погибли более 500 детей, еще более 1000 получили ранения. Также многие малыши получили еще и психологические травмы, приводящие к развитию болезней. Чтобы этого не допустить, одна из общественных организаций совместно с Центром детской кардиологии устроили бесплатное обследование детей из семей погибших во время войны, тех, кто находится в плену, или же без вести пропавших.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

Дети, пострадавшие из-за войны войны России, проходят диагностику сердца

4-летний Богданчик вместе с родными в прошлом году эвакуировался из Новой Каховки. Во время бегства их колонну обстреляли россияне. Уже около года живут в Киеве. И, услышав взрывы, малыш постоянно волнуется. Поэтому он тоже пришел на проверку к медикам.

"Мы выезжали из оккупации - он немножко видел, потому что как раз был обстрел колонны. Тревожность есть, когда взрывы, он всем говорит, что надо идти в укрытие", - говорит мать мальчика Инна Павловская.

Обзор Богданчика

Дома у ребенка остался кот, по которому мальчик скучает. Но больше всего Богданчик думает об отце, который защищал Украину и с июля считается пропавшим без вести.

"Информации не предоставляют, командиры ничего не рассказывают. Документы, которые пришли - ничего нового мы не узнали", - говорит Инна Павловская.

Ольга Рубец из Краматорска также пришла, чтобы проверить состояние своей 11-летней дочери Эммы. Ее отец погиб в войне с оккупантами и ребенок до сих пор не может этого пережить. Женщина говорит, что ей спокойнее жить, зная, что с дочерью все хорошо.

Врач-кардиолог Игорь Лебедь после осмотра говорит, что с сердечком Богдана все в порядке.

Почему нужно пройти диагностику – объяснение врачей

Медики отмечают - дети, которые видят ужасы войны, нуждаются в особой заботе.

"Как правило жалуются на неприятное ощущение со стороны сердца, это может быть повышенное давление, это может быть пониженное давление. Это, как правило, типично для стрессовой ситуации, различные виды аритмии. Это может быть нормальная реакция на стресс, но иногда она переходит в патологические изменения", - говорит врач-кардиолог Центра детской кардиологии и кардиохирургии Игорь Лебедь.

Врач-кардиолог Игорь Лебедь

Медик отмечает, что главное вовремя диагностировать болезнь, потому что иногда она может дать о себе знать даже через годы.

"Эти пороки, они страшны тем, что, например, с определенного возраста, они дают такие осложнения, которые не подлежат операции. Например - только трансплантации сердца или даже трансплантации комплекса сердца-легкие", - говорит заведующая отделением рентгеноангиографии и эндоваскулярной хирургии Центра детской кардиологии и кардиохирургии Юлия Кузьменко.

В Киеве можно бесплатно прийти на осмотр

Чтобы ничего не пропустить, в Центре детской кардиологии и кардиохирургии вместе с общественной организацией и устроили осмотры. Все - абсолютно бесплатно. Здесь ждут, в частности, детей из семей погибших во время войны, без вести пропавших и тех, кто находится в плену.

На осмотр в Центре ждут деток от рождения и до 18 лет. В случае необходимости здесь еще и назначат лечение. Пока проект действует в Киеве. Но впоследствии медики планируют побывать и в других регионах.

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Напомним, медик назвала опасный вирус у детей, появившийся из-за локдауна.

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