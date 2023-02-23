Страшные разломы и цунами от землетрясений: эксперт рассказал, как они возникают и к чему готовиться

Землетрясения продолжают ужасать своей разрушительной силой Турцию и Сирию. Всех шокируют разломы в земной коре, протянувшиеся на несколько километров, а по ширине напоминающие реку. Эти трещины раскололи пополам леса, сады и целые поселения. Чего ожидать от землетрясений Украине, угрожают ли они нам, сайт ТСН.ua пообщался на эту тему с Александром Кендзерой, директором Института геофизики Национальной академии наук Украины.

Александр Кендзера, член-корреспондент НАН Украины, директор Института геофизики им.С.И.Субботина НАН Украины, сейсмолог

Угрожает ли Украине землетрясение и разломы в земной коре, которые возникшие в соседней Турции?

Землетрясения, недавно случившиеся на границе между Турцией и Сирией, связаны с мощным сейсмоактивным поясом нашей планеты, который все время генерировал землетрясения, генерирует их сейчас и будет, к сожалению, генерировать в будущем.

Этот опасный сейсмоактивный пояс лежит от Азорских островов, через Средиземное море, Италию, Грецию, а затем через Кавказ на Гиндукуш, где делится еще на две части. Этот пояс частично охватывает и территорию Украины и сейсмоактивную зону Вранча, которая тоже является частью этого сейсмоактивного пояса.

Сейсмоактивный пояс образовался вследствие того, что многие миллионы лет тому назад столкнулись огромные тектонические материковые плиты. Это Евразия, которая движется сверху вниз и Африканская, Индийская и Арабские плиты, которые двигаются снизу вверх (по карте). Можете представить, насколько это огромные и грандиозные по масштабам плиты?! Они столкнулись миллионы лет назад, но продолжают двигаться навстречу друг другу все это время. Они продолжают движение навстречу и при этом вызывают очень большие напряжения в разных частях этого сейсмоактивного пояса. Плиты непрерывно наползают, подползают друг под друга, трутся, а от этого возникают сейсмические волны, доходящие до поверхности и генерирующие то, что мы называем землетрясениями.

Какие территории в Украине наиболее опасны, то есть, где может произойти землетрясение у нас?

Наиболее опасные территории Украины, где могут возникать землетрясения – это юго-запад Одесской области, Крымские горы и впадина, которая находится в Черном море у крымского побережья.

В 1927 году там произошло настолько сильное землетрясение, что оно фактически разрушило все побережье. Также не очень сильные, но опасные землетрясения могут происходить в Предкарпатье и Закарпатье.

Как людям уберечься от возможных землетрясений?

Нам нужно только строить сейсмостойкие дома и все. Если объект сейсмоустойчив, то нет разницы, когда произойдет землетрясение. Он все равно не будет разрушен. И напротив. Если дом в аварийном состоянии и никак не защищен, то его разрушит малейший толчок.

Фото: Associated Press

Я напомню, что величина землетрясения зависит от того, сколько энергии было выделено в его очаге, она измеряется магнитудой землетрясения по шкале Рихтера. А проявление землетрясения на поверхности – его интенсивность, измеряемая 12-ти бальной шкалой Меркалли, или МСК-64, как ее называют ученые.

Существует ли классификация землетрясений по мощности?

Остановить геодинамические процессы на нашей планете невозможно, то и ничего удивительного, что землетрясения были, есть и будут в будущем. Они могут быть разными по величине. Ведь чем дольше накапливается энергия, тем сильнее землетрясение.

Фото: Associated Press

Например, очень давно не было землетрясений в Турции, а теперь там их произошла целая серия. Поэтому все время там скапливалась энергия, которая искала выход. И сейчас начало трясти именно это место в сейсмологическом поясе. Ведь было не только то землетрясение, которое произошло 3 февраля, но и другие, которые произошли недавно магнитудой более 5 и выше 6 баллов. О чем это говорит? Что эта сейсмоактивная зона сейчас как бы релаксирует – отдает накопленную упругую энергию.

Сначала произошли движения по одному разлому, а теперь это приводит к минимуму энтропии положения тектонических плит. Пройдет несколько месяцев, и там энергия будет полностью реализована в виде большого количества средних и слабых землетрясений. После чего можно предположить, что реальная опасность уменьшится. Но на самом деле – это не так! Не забываем, что это сейсмоактивный пояс. Там все время может скапливаться энергия и в разных местах. Она может передаваться, как вдоль пояса, так и снизу вверх и наоборот, воздействовать на разные плиты, находящиеся на большой глубине.

Чем это угрожает для Украины?

Зоной, где возникают сильные подкорные землетрясения в этом сейсмоактивном поясе – является зона Вранча. Она находится на территории Румынии. На огромной глубине в 140-180 км под землей происходят сильные землетрясения. На большой глубине среда достаточно однородная и сейсмические волны затухают медленно – они расходятся на огромную территорию.

К счастью, сильных землетрясений в зоне Вранча, которые могли бы напугать людей, уже давно не было. И очевидно, о том, что в Украине могут происходить землетрясения, наши люди немного забыли. В общем, это свойственно для населения, но ни в коем случае не для тех специалистов, которые проектируют новые сооружения, строят их, а также защищают от землетрясений дома и сооружения.

Они должны помнить, что опасность землетрясений была и существует сейчас. Необходимо постоянно защищаться от этой опасности. Кстати, уровень сейсмической опасности показан на картах общего сейсмического районирования территории Украины. Это касается и Государственных строительных норм "Строительство в сейсмических зонах Украины". Этими картами должны пользоваться все, кто хочет знать, от чего нам придется защищаться в будущем, и какие у нас могут возникнуть землетрясения.

В мире уже все хорошо заучили, что защититься от землетрясения можно не предвидением, когда оно произойдет, а именно изучением сейсмической опасности конкретных объектов и их проверкой на сейсмостойкость. Если дом сейсмоустойчив, то ничего делать не нужно. А если обнаружена слабина, то необходимо укрепить объект в целом или его конструкции, которые могут быть недостаточно сильными, чтобы выдержать будущее землетрясение.

Объясните природу образованию таких глубоких разломов, образовавшихся в Турции. Почему они образовались поделив пополам села, города, поля?

Наша планета состоит из огромного количества тектонических плит, которые все время двигаются. Они наползают и трутся друг о друга. Накапливают огромное количество энергии, реализуемой в виде землетрясения. Там, где произошло землетрясение, могут возникать разломы. Но на самом деле само слово "разлом" означает границу между двумя тектоническими блоками. И больше ничего.

Если идет раскрытие этих границ между тектоническими блоками, то в таком случае мы видим будто в земной коре образовалась пропасть (разлом), а когда плиты подползают друг на друга, то мы такого разлома не видим, а на самом деле он тоже есть, только скрыт под поверхностью земли.

Каждый раз, когда возникает землетрясение, то оно связано с движениями тектонических блоков по разломам в земной коре или с разрушениями целостных блоков. Если на разломах не скапливается упругая энергия, то они не представляют значительной опасности для людей, а вот за движением тектонических плит нужно внимательно следить специалистам. Тогда мы будем ясно знать, что делается на их стыках. Ведь землетрясения возникают в результате того, что тектонические плиты разрушаются, подползают друг под друга, трутся друг о друга, откалываются друг от друга.

Могут ли землетрясения вызвать цунами?

Да. Землетрясения могут вызвать цунами, но там где есть море или океан. Причем чем сильнее землетрясение, тем происходит большее перемещение тектонических плит – они либо опускаются вниз либо поднимаются вверх. Вместе с собой плиты поднимают морскую воду, она начинает растекаться и поток воды, идущий от очага землетрясения к ближайшему побережью – называется цунами. Чем ближе к побережью, тем быстрее этот поток начинает тормозить, становиться все круче и при этом возникает огромная волна, заливающая побережье.

Такие последствия от землетрясений возможны на побережье морей или океанов. И только когда у есть значительные вертикальные перемещения тектонических плит. Если плиты просто трутся друг о друга, то сильные цунами от этого не возникают.

В Черном море могут возникать небольшие цунами, но не таких масштабов, когда разрушается все побережье от мощной волны. Цунами у нас наблюдались раньше, но они были небольшими. На несколько метров море отходило от берега, а затем накатывало на берег. При этом величина потока была незначительна, чтобы что-то разрушать. Цунами – это не волна, хотя часто ее так ошибочно называют. На самом деле это поток воды, который образовался из-за того, что какая-то часть морского дна поднимается и поднимает с собой воду. А вода начинает растекаться и доходит до берега. Если ей некуда деваться, она заливает берег.

Может ли из-за землетрясения изменяться климат? В социальных сетях, например, пишут, что из-за землетрясений в Турции и Сирии, в Израиле уже ожидают снегопад.

Это чьи-то фантазии. Землетрясения в Турции и Сирии не могут никак влиять на изменение климата, а тем более, чтобы пошел снег в Израиле. Это просто не реально. Для того чтобы изменился климат, нужно, чтобы тектонические плиты выдали колоссальное количество энергии. И от того уж точно не пойдет снег… Как известно, энергия не берется ниоткуда и в никуда не исчезает. Но из-за землетрясений изменение климата маловероятно.

Напомним, ранее мы рассказывали об основных правилах и рекомендациях, как следует действовать в случае землетрясения.

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