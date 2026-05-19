Страшные взрывы, разбитые дома и больницы: Россия более 10 часов обстреливала областной центр Украины (фото, видео)

Последствия атаки на Днепр

До 28-ми возросло количество раненых в Днепре. Среди них — трое детей, в том числе и 5-месячный мальчик. За прошедшие сутки город пережил комбинированную атаку дронов и ракет, которая длилась более 10 часов. Повреждены более полусотни многоквартирных и частных домов, учебные заведения, мечеть и три больницы.

Что атаковала Россия в Днепре

Взрывы раздавались один за другим с вечера воскресенья до утра понедельника. Сначала город атаковали рои дронов. Один из беспилотников попал в крышу многоэтажки в центре города, из-за чего вспыхнул большой пожар. Еще один удар пришелся на склад пиротехники в пригороде — в ночном небе разорвался вынужденный фейерверк.

После беспилотников враг выпустил ракеты различных типов, попав, в частности, в плотную жилую застройку. Спасателям пришлось выводить людей из горящих и заблокированных жилых конструкций.

Сейчас известно о почти трех десятках пострадавших. Жизни раненых детей — пятимесячного младенца, двухлетней девочки и десятилетнего мальчика — вне угрозы.

Обстрел Днепра: люди рассказали об ударах

Татьяна во время тревоги пряталась в коридоре своей квартиры на втором этаже, а ее маломобильный муж остался на диване и чудом уцелел.

Татьяна, пострадавшая жительница: «Взрыв! И все полетело! Полетели окна, полетела мебель, двери. Даже входная дверь вылетела на этот… Подошла ближе к ванне. И плитка, эта плитка мне, видать, сверху упала тут — голову… У меня муж — инвалид. Он на двух палочках. Он быстро бы не пошел. И вот сосед побежал и позвал спасателей. Они меня вытащили и бежали отвели в скорую помощь. И быстро ехали. Они ждали, говорят: сейчас очень еще один прилет».

Медицинское учреждение, где сейчас спасают женщину, также получил значительные повреждения, хотя пациенты и врачи там не пострадали. Нагрузка на персонал во время ударов была колоссальной.

Врач поврежденной больницы: «Мы чувствовали каждый взрыв. Враг целится в человека, который либо без сознания, либо с тяжелым заболеванием. Более ста человек в этом корпусе находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких».

Взрывной волной выбило стекла в двух реанимациях, поликлинике и палатах. Руководитель больницы показал свой кабинет, из которого успел вовремя спуститься в приемное отделение: «Пробиты стены, кучу осколков, вот собрал. Вот такие они, видите? Вот так выглядит после взрыва. Но это не страшно. Страшно, когда забирает жизни».

Изуродованные школы, сгоревшая почта и разбитая мечеть — последствия атаки по Днепру

Всего разбито более полусотни домов, выбито две тысячи окон. Люди самостоятельно закрывают дыры подручными материалами, вспоминая пережитое в укрытиях.

Атака уничтожила детсады, гимназии, магазины и офисы. Работница почты Елена разводит руками возле полностью разрушенного отделения: «Вот — нет ничего. Все сгорело. Вот сегодня без пенсий будут. Очень громко, громко. Дом трясся».

Пострадала и городская мечеть, которая накануне принимала презентацию начальной школы. На момент удара внутри находились верующие.

Низами Мирзабеков, имам Днепропетровской области: «Внутри был наш работник Юнус, его жена беременная и прихожане. Бог нас сохранил. Повезло, что люди разошлись, потому что в этот день в помещении было несколько десятков детей и несколько десятков сестер, женщин. Мы возобновим работу и будем работать на благо этого общества, чтобы нести добро».

Днепропетровщина: эвакуация под огнем КАБов и охота дронов

Параллельно с этим под интенсивным огнем врага остается Синельниковский район области. Нередко люди соглашаются покинуть свои дома только после получения тяжелых ранений.

Экипаж полицейского подразделения «Белый ангел» эвакуировал из Покровской общины мужчину, которого посекло обломками в результате удара российского FPV-дрона. Самостоятельно выбраться и получить помощь он не мог.

В поселке Чаплино спасать местного жителя было уже поздно — оккупанты сбросили на населенный пункт по меньшей мере семь управляемых авиабомб (КАБов). Мужчина погиб непосредственно в собственном дворе. Когда правоохранители забирали тело, чтобы достойно его похоронить, очередной взрыв авиабомбы прогремел совсем рядом с ними. Несмотря на такую ежедневную смертельную угрозу, в опасных прифронтовых зонах Синельниковского района до сих пор остаются жить почти две тысячи человек.

