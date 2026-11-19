Последствия нападения на Одессу

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В Одессе сегодня день траура — чтят память жертв российского нападения. Накануне военные преступники убили четырёх жителей города, среди которых была 19-летняя девушка и медиа-специалистка — продюсер местного телеканала, а по меньшей мере 13 человек получили тяжёлые ранения.

Днем россияне нанесли удар по историческому центру города с помощью реактивных дронов. Они обстреливали места скопления людей, которые шли по улицам или ехали в автомобилях. В течение двух часов враг нанёс сразу три удара: раненые лежали прямо на улице и оказались заблокированными в машинах и квартирах.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Первый удар в десять утра: люди падали на землю, не успев укрыться

Одна из центральных улиц Одессы. Около десяти утра объявляют воздушную тревогу, и сразу же в сторону города на большой скорости влетает реактивный дрон. Он резко снижается и врезается прямо между жилым домом и деревом. От мощного взрыва люди падают на землю, даже не успев укрыться.

Маргарита, пострадавшая: «Мы ехали в школу и попали под взрыв. Но, слава Богу, выжили — успели отойти, успели. Я передала ребёнка людям, а сама осталась, потому что не могла перепрыгнуть через бордюр. Но потом смогла выбраться».

Маргарите и её детям потребовалась помощь психолога — они были очень напуганы и потрясены.

Алиса Балика, кризисный психолог: «Многие люди сейчас нуждаются в помощи, многие не готовы говорить о своих эмоциях сейчас, но позже им эта помощь может понадобиться. И есть те, кто очень напуган: и дети напуганы, и родители не всегда знают, как успокоиться в таком состоянии и как помочь ребенку — и наша задача в таких случаях…»

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От мощного взрыва вылетели окна в соседних зданиях, на дороге горели автомобили, в которых застряли люди.

Второй дрон за два квартала: пожар на крыше и жильцы, заблокированные в квартирах

В это время второй дрон занимает ударную позицию над центром города. Новый удар пришелся на район в двух кварталах отсюда, поэтому спасателям пришлось перенаправить свои силы на новые участки.

Марина Аверина, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Одесской области: «Вызовы поступают буквально один за другим — мы успеваем только завершить одну операцию и сразу же мчимся по новому адресу. Некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах, пожарные открывали двери, помогали им выйти на улицу. Горела машина, ещё ряд легковых автомобилей повреждён. Попадание в крышу — масштабный пожар именно крыши и мансардного этажа».

Одесситы пытались помогать друг другу, пока не прибыли медики скорой помощи. Настоятель собора, расположенного напротив места попадания, рассказал о первых минутах после прилета.

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Отец Мирослав, настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы: «Я буквально через минуту после того, как вышел отсюда, разговаривал с одним из наших прихожан прямо перед храмом перед прилетом, и только зашел к себе — как произошел прилет. Наш прихожанин бежал, кричал: „Дайте аптечку!“ Слава Богу, что я всегда держу под рукой турникеты — именно эти турникеты, я знаю, спасли одну жизнь».

В храме разбиты окна, осколки даже частично повредили фасад. Когда все убирали, снова раздалась тревога, и люди начали бежать в укрытие.

Третья локация рядом с туристическим маршрутом и гибель пешехода

Третий взрыв — снова в нескольких кварталах от первого и второго. Туда срочно направляются машины скорой помощи: рядом находится оживленное место и туристический маршрут.

Очевидица: «Люди начали бежать, и я просто побежала вместе с ними. Я не успела забежать в подземный паркинг, я просто услышала, как он снижается, увидела его в воздухе — и потом он врезался в дом. Это просто обычная художественная школа, где находится и «Книжка» — место, куда приходит очень много посетителей и приезжих. Я просто не выдержала и расплакалась — ко мне подошёл психолог, чтобы хоть немного поддержать».

На третьей локации также погиб человек — дрон упал всего в нескольких метрах от прохожего. После отбоя тревоги коммунальщики начали расчищать территории от обломков, а спасатели в очередной раз обратились к одесситам с просьбой не игнорировать воздушную тревогу, а укрываться, поскольку российский террор может повториться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 6:00 19 НОЯБРЯ | ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА, СИ И ПУТИНА! В КИЕВЕ ДЕВУШКА ОТРАВИЛА ВОЕННОГО!

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