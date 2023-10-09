Страшные зверства ХАМАС: как фестиваль в Израиле превратился в резню – истории уцелевших

Выжившие концерт называют "билетом в ад" и делятся тем, что им пришлось пережить.

Террористы из Газы шокировали мир своими зверствами. Боевики ХАМАС не жалели никого: на издевательства над солдатами, мужчинами, женщинами и детьми невозможно спокойно смотреть.

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Фестиваль рейв, транс и техно музыки Nature Party собрал тысячи молодых людей, чтобы 6 и 7 октября отпраздновать еврейский праздник Суккот. Они даже подумать не могли, что уже через несколько часов им придется спасаться от жестокой резни. Музыкальный фестиваль, согласно его анонсу, должен стать "ярким и красочным". Но запомнят его совсем другим, потому что уже на рассвете 7 октября праздник превратился в фильм ужасов.

Боевики ХАМАС ворвались на фестиваль после 7 утра, участники праздника стали первыми жертвами головорезов, так как локация концерта была в пустыне под открытым небом неподалеку от границы.

Известно, что участники фестиваля преимущественно от 20 до 40 лет. Приехали на тусовку и граждане США, Великобритании, Франции и Японии. Теперь всех их ищут семьи в соцсетях, выкладывают фото в надежде услышать, что их близкие живы. Впрочем, по данным поисково-спасательной организации Zaka, на месте проведения мероприятия нашли по меньшей мере 260 тел погибших. Боевики ХАМАС всех, кто пытался скрыться, расстреливали.

Вдоль всей дороги умирали люди. А те, кто убежать не успели, подвергались страшным пыткам. Среди найденных убитых большинство женщин и девушек – изнасиловано и избито до неузнаваемости.

Среди них и немка Шани Лук. Боевики захватили девушку, жестоко избили и выломали ногу в другую сторону. Узнали Шани собственно по тату на ноге. Другую, пока неизвестную окровавленную девушку, как трофей боевики таскали за волосы.

Однако есть момент, о котором нельзя молчать. "Гуманные" россияне только что увидели страшные кадры, как начали насмехаться над горем других. В израильских СМИ также появилось и видео, как террористы до смерти убивают тайского рабочего в одном из населённых пунктов Израиля.

Что уж говорить об израильских военных, которым отрезали головы и скакали по трупам. Эти кадры мы вам показать не можем, потому что это слишком жестоко и в голове просто не укладывается, что происходит в современном мире.

Как удалось спастись

Сеть сейчас переполнена сообщением о поиске без вести пропавших. Выжившие этот концерт называют "билетом в ад" и делятся тем, что им пришлось пережить.

"Моему другу пришлось спрыгнуть со скалы высотой 8 метров, когда он убегал от террористов, чтобы спасти свою жизнь", – рассказывает один из участников фестиваля.

Одна из участников по имени Ортель рассказала корреспондентам, что первым признаком того, что что-то не так, стали сирены на рассвете, предупреждавшие о ракетном ударе. Затем раздались выстрелы.

"Они выключили электричество и появились внезапно, ниоткуда. Вооруженные люди вошли внутрь и открыли огонь по всем направлениям. Полсотни террористов, одетые в военную форму, прибыли на микроавтобусах", — отметила она.

Чтобы выжить, люди ложились у трупов и притворялись мертвыми.

Свою историю Reuters рассказала Эстер Борохова. Женщина говорит, когда убегала, в ее авто врезалась другая машина. За рулем был молодой человек, который велел ей сесть к нему. Она так и сделала, но потом мужчину застрелили. Эстер сказала, что притворялась мертвой несколько часов, пока ее наконец не спасли израильские военные.

Многие посетители фестиваля, такие как Ортель, часами прятались в кустах и фруктовых садах в надежде, что израильские военные спасут их.

В разговоре с журналистами 20-летняя Ноя Реувен, которая была на рейве и смогла спастись, рассказала о состоянии массовой паники, когда тысячи посетителей побежали к своим автомобилям после того, как над ними пролетели ракеты и пули боевиков.

Среди погибших на фестивале, в частности, звезда израильского футбола Лиор Асулин.

Во время массированных обстрелов с территрии Газы в Израиле погибли, по предварительной информации, и двое украинок. Информацию уже подтвердили в МИДе Украины.

Между тем есть и те, кто едут на место массовой резни в надежде все еще найти родных живыми. Идор Нагар сказал, что есть основания полагать, что его жена Селин попыталась убежать от боевиков. Он нашел машину жены с пулями, но в ней не было крови. Держа шестимесячную дочь на руках, господин Нагар появился на французском телевидении, чтобы попросить власть сделать все возможное, чтобы подтвердить, была ли его жена захвачена ХАМАСом.

По состоянию на 9 октября Израиль контролирует все свои территории, однако уличные бои с террористами продолжаются. Минобороны Израиля сделало заявление, что в планах взять сектор Газа в полную осаду, там не будет электричества, еды и топлива. А саму Газу не перестают бомбить. Наверное, только такой диалог может быть с террористами.

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