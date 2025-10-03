Страшный потоп в Одессе: в городе снова прогнозируют дождь

Последствия непогоды в Одессе

Три тысячи человек работают над ликвидацией последствий стихии в Одессе. Спасатели из Винницы, Кропивницкого, Николаева, Черкасс и Киева помогают одесским коллегам. Вместе с ними работают курсанты двух вузов. Город постепенно возвращается к жизни — заработал электротранспорт, дети вернулись в школы, все дороги проездные.

Об этом из Одессы сообщает корреспондентка ТСН Елена Черняева.

При застройке одного из районов Одессы, который пострадал из-за наводнения, очевидно, не учли особенности ландшафта, говорят местные. Дома стоят на месте бывших балок и низин. Здесь испокон веков был путь для воды, которая стекала после дождей в море. И во время непогоды, когда осадков выпало, вода проложила себе привычный путь, несмотря на все преграды.

Расследование причин и обстоятельств трагедии продолжается. Вопросов много — почему не сработала система оповещения, почему не было сообщений о серьезности опасности, почему школы не перевели на дистанционное обучение. Ведь, говорят в Гидрометцентре, о непогоде предупредили заранее.

Еще одним фактором трагедии стала человеческая беспечность.

За последние дни удалось расчистить улицы от мусора и ила, откачать почти миллион кубометров воды. Возобновить обучение в школах и запустить электротранспорт. Сейчас пострадавшие дома осматривает комиссия горсовета.

Люди пытаются успеть просушить дома до новых дождей. Их синоптики прогнозируют на конец недели, но, отмечают — настолько угрожающей стихия на этот раз не будет.

«Завтра, 4 октября 2025 г., в Одессе ожидается умеренный дождь. Ветер восточный, днем южный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-14°С, днем 17-19°С», — говорится в прогнозе погоды.

