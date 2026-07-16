Страшный пожар и погибшие: россияне нанесли повторный удар во время ликвидации последствий обстрела (фото, видео)

Последствия атаки на Днепропетровскую область / © ТСН

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Целенаправленный удар России по спасателям в Днепропетровской области — трое бойцов ГСЧС получили ранения. В прифронтовой Петропавловке они как раз тушили охваченные огнем частные дома, когда российские оккупанты нанесли очередной удар. Тогда же двое гражданских лиц погибли на месте. А раненых пожарных сейчас спасают в больнице Днепра.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Россияне нанесли удар по спасателям

Они прибыли на место происшествия сразу после первой атаки, чтобы оперативно потушить горящие дома и спасти мирных жителей, когда оккупанты нанесли коварный повторный удар с помощью дрона. Момент взрыва запечатлели на видео местные журналисты.

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Заместитель начальника пожарной части Олег признается: укрыться в безопасном месте они с коллегами просто физически не успели.

Олег, заместитель начальника пожарной части: «Я его даже не видел. Это была очень быстро движущаяся цель. Беспилотник летел чрезвычайно быстро. Атака была целенаправленной, ударили именно по нам. Ведь там, где мы тогда находились, не было никаких военных объектов. На том месте были только мы с коллегой и гражданские люди, которых мы как раз пытались отвести в безопасное место».

Мужчина вспоминает: когда после мощного взрыва он наконец пришел в себя, первым делом попытался помочь тем, кто был рядом, но его тело полностью отказало.

Олег, заместитель начальника пожарной части: «Я был полностью парализован. Не мог абсолютно ничего сделать, мог повернуть только голову. Когда я повернулся, то увидел, что совсем рядом со мной лежит гражданский мужчина, который в момент взрыва прикрыл меня собой. Я очень хотел наложить ему спасительный турникет, но вообще не чувствовал ни своих рук, ни собственного тела».

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Борьба врачей за жизнь пожарных

В результате этой жестокой вражеской атаки, к сожалению, погибли двое мирных жителей. А троих раненых бойцов ГСЧС медики экстренно доставили в больницу в Днепре. У них диагностировали тяжелые контузии, многочисленные переломы и сложные ожоги. Заместитель начальника части Олег оказался самым тяжелым пациентом среди всех госпитализированных.

«Он поступил к нам с тяжелыми ожогами и вывихом сустава. Но пока все идет хорошо — молодой крепкий организм справляется с травмами. Мы уже видим положительную динамику и понимаем, что сегодня сможем перевести его в другое отделение для дальнейшего лечения. Однако впереди его еще ждут необходимые этапные хирургические операции», — говорит врач.

Олег работает спасателем уже более двадцати лет. После начала полномасштабного вторжения России он сознательно решил вернуться из города в свою родную Петропавловку, чтобы защитить родной поселок от опустошительного огня. Петропавловка расположена практически на границе с Донецкой областью и ежедневно подвергается постоянным обстрелам со стороны российских войск.

Именно поэтому сразу после полного выздоровления и реабилитации этот отважный спасатель планирует вновь вернуться на службу в свою часть.

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