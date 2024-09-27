Страшный "прилет" в Кривом Роге: враг ударил по управлению полиции, под завалами люди

Россия 27 сентября нанесла ракетный удар по управлению Нацполиции в Кривом Роге, здание разрушено, под завалами могут быть люди.

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Удар по полицейскому участку в Кривом Роге

Утром в пятницу, 27 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. РФ попала в районное управление Национальной полиции. Первую информацию об ударе сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram. Он отметил, что российские оккупанты попали в административное здание. По его данным, возможно, под завалами могут быть люди. Впоследствии Лысак сообщил о первых пострадавших:

"В результате ракетного удара по районному управлению полиции в Кривом Роге есть пострадавшие. Уже госпитализирован 45-летний мужчина. Его состояние – средней тяжести. Побито админздание, повреждены частные дома. На месте работают экстренные службы. Ищут под завалами людей".

Что известно о пострадавших?

Удар был подтвержден и в Национальной полиции. Там отметили, что спасательная операция продолжается, кроме административного здания, из-за ракетной атаки пострадали и частные дома местных. А первые жертвы – уже на операционных столах. По состоянию на момент записи выпуска было известно о трех раненых.

Впоследствии в Сети появились первые кадры последствий рашистской атаки.

Аналогичный удар уже был

Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 09:12 до 09:48. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, что аналогичный удар оккупанты нанесли и в сентябре прошлого года. Тогда рашисты также выпустили ракету по отделению полиции в Кривом Роге. Тогда 73 человека пострадали, большинство находились в состоянии средней тяжести, и большинство раненых – полицейские. Также троих полицейских спасатели достали из-под завалов. Они были в тяжелом состоянии. Обстрел оккупанты устроили тогда 8 сентября с самого утра в 6:20. Также была информация об одном погибшем полицейском.

Ракета попала в админздание, в котором было несколько офисов – в частности офис фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива", а также отделение полиции. На месте "прилета" разгорелся пожар площадью 200 кв. м. Взрывной волной и обломками выбило окна в близлежащих многоэтажках, повредило три админздания, разбило автомобили и другую гражданскую инфраструктуру. Впрочем, в МВД сообщали, что специалистам удалось не допустить взрыва цистерн с метаном.

Атака по Одесской области

Кроме того, на рассвете 27 сентября российские военные масштабно атаковали юг Одесчины. В этот раз под прицелом россиян оказался Измаил. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 23:40 еще 26 сентября. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что российские военные запустили свои дроны-камикадзе с южного направления. Несколькими группами и в разное время они начали подлетать в Одесскую область, в частности нацелились на Измаил.

В результате атаки по городу повреждены частные и многоквартирные дома, дворовые сооружения, здания, автомобили. Один из домов, куда попали россияне, обрушился на глазах у местных жителей. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

Погибшие в Измаиле

В результате масштабной атаки погибли три человека, еще более 10 получили ранения, среди пострадавших – ребенок. Как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, именно под утро враг прибег к масштабному террору города Измаил:

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"Россияне запустили ударные беспилотники по югу нашей области. Работа сил противовоздушной обороны продолжалась долго и напряженно. К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, здания, автомобили. В результате атаки вспыхнуло несколько пожаров, которые оперативно ликвидировали наши огнеборцы. Правоохранители фиксируют последствия террористического акта россиян. Людям предоставляется вся необходимая помощь".

Детали об атаке на Измаил от спасателей

О последствиях вражеской атаки по Измаилу сообщили и спасатели. В сообщении говорится, что пожары, возникшие в результате удара российскими беспилотниками, пожарные оперативно ликвидировали. От ГСЧС привлекались четыре единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Среди раненых – трое детей

По данным прокуратуры, по состоянию на 9 утра 27 сентября было известно о трех погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков в возрасте 3 и 13 лет и 14-летняя девочка. Информация о других пострадавших уточняется.

В то же время Воздушные силы сообщили, что в ночь на 27 сентября россияне атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" /KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 беспилотника. А один российский беспилотник типа Shahed залетел в соседнюю Румынию:

"Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БПЛА локационно потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях".

Команда ТСН.ua желает быстрого выздоровления пострадавшим.

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