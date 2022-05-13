Страшный сон Путина: НАТО еще ближе к границам России – вступают Финляндия и Швеция

Швеция и Финляндия вступают в НАТО. Политика их внеблоковости в прошлом, как и термин "финляндизация".

По правде говоря в военном плане они давно были готовы. А вот политически их подтолкнула полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины 24 февраля.

Путин утверждает, что у него не было выбора, потому что иначе НАТО, которая постоянно приближается к границам России, напала бы на него. Сумасшедший глава Кремля утверждал: если бы ракетная инфраструктура Альянса появилась в Украине, подлетное время до Москвы сократилось бы до 5-10 минут.

Интересно, а какое теперь будет подлетное время от Финляндии до Санкт-Петербурга? Ведь до финской границы с Питером всего 200 км. Самый страшный сон Путина стал реальностью. Он так боялся приближения НАТО к своим границам, что получил обратное. Если сейчас Россия прямо граничит с Альянсом только на границе с Эстонией и Латвией, и опосредованно через Калининград, то совсем скоро прибавится еще и протяженная финская граница. А это плюс 1300 км.

ТСН.ua разбирался, как Путин может ответить на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, и что с этого Украине.

Ответ за Зимнюю войну

"Вероятно, это будет самое быстрое расширение НАТО в истории, которое перекроит карту безопасности Европы". Именно так начинается статья The Time о вступлении Финляндии и Швеции в ряды Альянса. Первая уже официально объявила о подаче заявки. Вторая, как ожидается, сделает это в понедельник, 16 мая.

До 24 февраля граждане этих стран и не думали о вступлении. К примеру в Финляндии поддержка присоединения колебалась в пределах 20-30%. Сейчас этот показатель составил 70%. В Швеции он был традиционно несколько выше, но сейчас также увеличился почти до 60%.

Такая разница возможна именно потому, что Финляндия прямо граничит с Россией, а воспоминания о Зимней войне 1939-1940 гг. и о том, кто такие россияне, надолго запечатлелись в памяти финнов. Как и сейчас Путин, Сталин тогда тоже не объявлял войну Финляндии. Да и вообще в последний раз Россия объявляла войну в 1914 году. Но Путин почему-то предпочитает не вспоминать, чем это закончилось.

В свою очередь его кумир Сталин называл войну против Финляндии "оборонительной", чтобы отодвинуть границу от на то время Ленинграда. Ничего не напоминает? Эта война стала возможной благодаря пакту Молотова-Риббентропа. И, по некоторым данным, СССР хотел захватить всю Финляндию, но напоролся на отчаянное сопротивление финнов. Но страна все-таки потеряла около десятой части территории.

Да, Швеция и Финляндия вступают в НАТО сейчас, потому что не хотят воевать с Россией в будущем. Прав президент Эстонии Алар Карис, заявляя, что сейчас у Кремля просто нет достаточно военных ресурсов, чтобы ответить на очередную волну расширения Альянса. По данным западных разведок, многие войска из западного региона России вблизи Финляндии были направлены на войну против Украины, и понесли большие потери.

Но несправедливо будет утверждать, что Финляндию и Швецию принимают в НАТО авансом. Хельсинки давно закупает десятки американских истребителей F-35, а у Стокгольма свои всемирно известные Gripen.

По словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, Швеция – главный элемент обороны на балтийском направлении, лидер по разработке и экспорту оборонных технологий: истребители Gripen, подводные аппараты, противокорабельные ракеты, бронемашины.

"Финляндия также славится своим отношением к обороне. После войны с СССР она была вроде бы нейтральной, но, как и Швеция, максимально включенной в военную структуру НАТО и союзнические отношения с США. В Финляндии мощная территориальная оборона. Именно из финской модели Украина черпает свои идеи. Страны Балтии учатся в Финляндии. Поэтому с точки зрения интеграции в стратегические планы применения ВС, Швеция и Финляндия уже давно члены НАТО", — объясняет ТСН.ua Михаил Самусь.

Ответ России

Также эксперт добавляет очень интересный момент: около 95% финнов готовы воевать за свою нацию. И это конечно потому, что они близки к России и уже имеют свой опыт смертоносной, наглой и циничной войны со стороны Москвы.

"Учитывая общий вклад Швеции и Финляндии в общую оборону НАТО, для России это просто страшный удар. Думаю, они не ожидали столь быстрого решения со стороны Альянса. Ведь по Финляндии было соглашение с Россией, что она должна оставаться вне НАТО. Это еще последствия Холодной войны. Отсюда и пошел термин "финляндизация Украины". А сейчас происходит украинизация Финляндии", — заключает Михаил Самусь.

Россия уже угрожает Швеции и Финляндии.

Во-первых, по словам заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после вступления в НАТО, Швеция и Финляндия станут возможными целями для российских военных.

Во-вторых, бывший сменщик Путина в президентском кресле Дмитрий Медведев снова напомнил Западу о ядерной войне.

В третьих, Россия в качестве мести может полностью перекрыть Финляндии газовый вентиль. Хотя это 23 мая все равно бы случилось, если бы "Газпром" не получил платеж в рублях.

Газовым шантажом Европу уже не удивишь. А вот как насчет ядерного? Западные аналитики утверждают, что Россия обычно может разместить ядерное оружие в Балтийском регионе. Однако Кремль уже давно развернул ядерные боеголовки в Калининграде. А на Кольском полуострове (это юго-восточнее Мурманска) вообще находится самый большой ядерный арсенал на планете.

Что с этого Украины

Но недооценивать российскую угрозу не следует. Поэтому Великобритания заключила с Финляндией и Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Что это значит? От подачи заявки к реальному поступлению пройдет некоторое время. Даже если на саммите НАТО в Мадриде в конце июня объявят о присоединении Швеции и Финляндии, еще нужно время на ратификацию необходимых документов всеми 30 государствами-членами.

То есть, реально Швеция и Финляндия смогут стать членами Альянса только к концу 2022 года. Все эти 7 месяцев они являются живой мишенью России. Поэтому кто должен гарантировать их безопасность. И таким гарантом стала Великобритания.

Украина очень переживает за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Особенно Швеции, которая уже очень долго последовательно поддерживает Украину. Она не только усилит Альянс, но и получит право влиять на политику НАТО изнутри, что очень на руку Украине.

С другой стороны, все то, что сейчас получают Финляндия и Швеция, у Украины даже на горизонте нет. Да, мы не столь подготовлены к вступлению, как эти две скандинавские страны. Однако нужно честно признать: если бы нам в свое время не отказали во вступлении в НАТО, возможно, этой кровавой войны удалось бы избежать.

"Не желание Киева вступить в НАТО побудило Россию к войне против Украины. Скорее само отсутствие НАТО в Украине позволило России пойти на вторжение. Если бы Украина была в НАТО, России пришлось бы воевать против всего Альянса, учитывая США. Это урок, который сейчас извлекли Стокгольм и Хельсинки — и НАТО", — говорится в статье Politico "Если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, это через Россию".

В интервью ТСН.ua депутат Бундестага из группы по оборонной политике Маркус Фабер сказал: из-за того, что Россия сейчас занята войной в Украине, она не может одновременно вторгнуться в Финляндию, потому и Финляндия, и Швеция так спешат вступить в НАТО. То есть они получили свое окно возможностей. Но получит ли его когда-нибудь Украина? Потому что нам даже взаимные гарантии безопасности не дают.

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По словам председателя комитета ВР по вопросам внешней политики Александра Мережко, вступление Финляндии и Швеции в НАТО ослабляет Москву, поскольку граница России со странами Альянса становится больше, и она будет вынуждена растянуть свои силы. И, возможно, немного отвлечь их от войны против Украины.

"Путин просчитался, приступив к новой вооруженной агрессии против Украины. Он надеялся не только оккупировать Украину, восстановить советскую империю, но и ослабить НАТО, не допустить его расширения. Однако в итоге получил противоположный результат", — сказал Мережко.

Что касается Украины, то, по его словам, среди стран-членов НАТО есть такие, которые боятся, что вступление Украины в НАТО сейчас приведет к прямому конфликту с Россией. Некоторые политики из этих стран подверглись запугиванию и шантажу Путина, используя такие аргументы об "эскалации конфликта", "возможности третьей мировой войны", "возможности использования Россией ядерного оружия". Однако эти аргументы не убедительны, потому что Путин понимает только силу.