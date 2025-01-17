Страшный удар баллистикой в Кривом Роге: все, что известно о последствиях российской атаки

Россияне в очередной раз атаковали Кривой Рог. Днем пятницы, 17 января, в городе прогремели взрывы. В Сети появились кадры первых мгновений после удара: дети прыгают из окон учебного заведения, в которое попали рроссияне, а окровавленные люди лежат прямо на земле на улице. Все, что известно об атаке – в эксклюзиве ТСН.ua.

Удар по Кривому Рогу

Жестокости россиян нет предела. Просто среди бела дня в результате попадания в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Попадания произошли в абсолютно гражданские и жилые здания. Повреждены две пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Повреждено и не эксплуатировавшееся здание. Обследование пораженной территории продолжается.

В Сети уже опубликовали видео с первыми секундами после вражеского удара. На одном из них дети прыгают из окон учебного заведения, в которое россияне попали ракетой.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. По состоянию на 13:00 17 января стало известно, что россияне убили три человека. Еще трое получили ранения. Однако уже через несколько минут количество погибших, к сожалению, возросло до четырех. Это обычные гражданские люди, которые в момент удара просто находились во дворе своего пятиэтажного дома.

Вилкул отметил, что понедельник, 20 января, в городе объявлен Днем траура. Тем временем Сеть продолжила взрываться новыми видео из Кривого Рога. Это ужасные кадры. Окровавленные люди лежат прямо на земле. Это настоящий ад в 21 веке.

На момент публикации уже известно о семи пострадавших. Четверо из них госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии, одна женщина – в состоянии средней тяжести. Еще три человека будут восстанавливаться дома.

Реакция омбудсмена

На очередной российский удар отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что Россия еще раз цинично нарушает Женевские конвенции, прямо запрещающие удары по гражданским объектам и гарантирующие защиту мирного населения в условиях войны. Гражданские объекты – школы, больницы, жилые дома не могут быть мишенью. Война, которую ведет Россия, направлена на уничтожение не только инфраструктуры, но и жизнь, права и свободы украинцев.

"Украина требует, чтобы Россия понесла ответственность за каждое преступление! Ведь безнаказанность агрессора только поощряет дальнейшие преступления", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕТИ ПРЫГАЛИ ИЗ ОКОН! Кривой Рог: момент удара баллистикой попал на видео!

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