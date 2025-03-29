Страсти в семье Грицька и Одарки: что произошло между звездными аистами из Украины (видео)

Знаменитые Одарка и Грицко — уже не пара / © pixabay.com

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В село Ляляки, что на Полтавщине, вернулись аисты. Обычно там жила знаменитая пара Грицько и Одарка, но в этом году что-то пошло не так. В семейном ложе заметили чужака.

Кто еще поселился в гнезде и что об этой ситуации рассказал ученый — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

История Грицька и Одарки

Нешуточные страсти разгорелись в знаменитой на весь мир семье аистов — Грицька и Одарки. Живут они в селе Леляки Лубенского района Полтавской области. Но похоже, что хозяйка гнезда, первой вернувшейся из теплой Африки, не дождалась своего «мужа», с которым вывела не одно потомство аистов. Она не устояла перед назойливым ухаживанием молодого аиста, и ответила на него взаимностью.

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О ходе событий в комментарии для TСН.ua рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра Институт биологии и медицины Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, а по совместительству научный сотрудник Национального природного парка «Пирятинский» Анатолий Подобайло, уже третий год ведущий видеонаблюдение за парой аистов.

«Наш канал зимой транслировал кормушку, но, конечно, главные герои нашего канала — это аисты. Когда они вернулись, все и началось. Потому что все сразу пошло не так. Мы ждали Грицька, он должен был прилететь 19 как в прошлом году, ждем 19 — нет, ждем 20 — нет, потом прилетел какой-то не Грицько, потоптался и убежал. И, наконец, прилетела старая птица, которую мы воспринимали как Грицька. Потому что он уверенно вел себя в гнезде, пытался убрать, почистить», — поделился Подобайло.

Он отметил, что для того, чтобы четко отличить птицу, ее нужно закольцевать.

«У нас закольцованные дети Грицька и Одарки за два последних года. А взрослых птиц невозможно закольцевать, потому что их невозможно поймать. Они же взрослые, и это был бы стресс. Но наш аист Грицько очень четко отличается по поведению. Он когда возвращается в село — вернулся в гнездо, убедился, что все хорошо. И сразу летел к сотруднику Национального парка нашего пирятинского, там его иногда подкармливали рыбкой. И понятно, что птица чужая туда бы не полетела, потому что она не знает, что там можно выпросить что-нибудь. Этот молодой туда так и не обратился», — объяснил он.

Раннее возвращение Одарки

Как выяснилось, птица, вернувшаяся к гнезду первой, это был не Грицько, а Одарка. Впервые за время наблюдений она вернулась раньше. Хотя по классике первым из теплых краев возвращается самец. Это характерно для многих птиц, так заложено природой, заявил Подобайло.

По его словам, задача самца — найти свободное гнездо в благоприятной среде, чтобы там было достаточно корма, чтобы можно было прокормить семью. А самка возвращается, как правило, на все готовое.

Те самцы, которые затягивают перелет, рискуют остаться в худших условиях. Так вот, она в тот момент, когда в ее гнездо сел чужестранец, ходила лугами в поисках пищи. Увидев конкурента еще на подлете, Одарка буквально через несколько секунд вернулась в свое жилище, расправила крылья, прикрыв ими свою собственность, а непрошенный гость сразу же скрылся. Таким образом хозяйка показала, что никто не имеет права к ней лезть.

«Появлявшаяся молодая птица начала посещать наше гнездо, старая его прогнала раз, прогнала два, прогнала три и потом все поняли, что это — Одарка. Одарка приняла себе молодого приемника. Сейчас формируется полноценная пара. Скажем так, он явно невежественен, он еще толком не умеет строить гнездо», — сказал ученый.

Возникает вопрос — что же заставило Одраку уступить и принять новую птицу? Анатолий Подобайло предположил, что причина — задержка Грицька в пути.

«Честно говоря, я еще надеюсь, что Грицько вернется, потому что уже привыкли к нему», — добавил он.

Ученый отметил — нельзя исключать и того, что молодой нахал кто-то из выводка пары. Может, он вылупился раньше. Однако этому нет достоверных научно обоснованных данных. Чтобы это утверждать или возражать, нужна генетическая экспертиза.

Что будет когда Грицько вернется

Анатолий Подобайло сообщил, что когда Грицько вернется, то однозначно, самцы устроят драку, в которой победит старый аист. Молодой будет изгнан из гнезда. Но, как бы то ни было, первое снесенное Одаркой яйцо будет оплодотворено его конкурентом.

«Грицько еще не вернулся, и я боюсь, если Грицько вернется, то все начнется с самого начала, потому что он точно будет пытаться прогнать этого молодого приемника», — считает Подобайко.