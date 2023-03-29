Страсти вокруг Киево-Печерской лавры: группа людей устроила громкий спор (видео)

У Киево-Печерской лавры сегодня, 29 марта, группа людей устроила спор.

Как передает корреспондент ТСН.ua, спор возник на религиозную тему.

"Одни люди требуют, что монахи должны уехать из Лавры, а другие им рассказывают об "одном народе", — передает корреспондент.

В частности, эмоционально спорили женщина и мужчина.

— Вы только что сказали, что поддерживаете выселение монахов. Почему?

— Потому что я считаю, что это москальская церковь. Я имею право так считать.

— Вы говорите и обзываете нас, которые каждую неделю ходят в церковь, хотите нас выгнать.

— Я вас не выгоняю.

— Но вы поддерживаете это. Куда вы нас хотите втянуть? К Эпифанию, которого мы не знаем. На вероисповедание вы не ходите. Эпифаний не патриарх.

— Я не богослов, у меня нет образования.

Полицейские говорят, что участвовавшая в споре эта женщина постоянно ходит в Лавру и поддерживает УПЦ МП.

"Ходит сюда как на работу. Она уже успела сегодня обозвать предателями всех журналистов, потому что они "не любят Павла", наместника Лавры", — рассказали ТСН.ua охраняющие Лавру полицейские.

Напомним, сегодня в Киево-Печерской лавре, которую по решению Министерства культуры Украины 29 марта должны покинуть монахи УПЦ МП, верующие собрались на молитву.

Несмотря на распоряжение, многие монахи говорят, что не собираются покидать территорию обители, а решение о выселении называют "незаконным".

Так, священник, представившийся архимандритом Поликарпом, в комментарии журналисту ТСН.ua сказал, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть".

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