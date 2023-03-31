Страсти вокруг Киево-Печерской лавры: началась потасовка, вмешалась полиция (фото, видео)

Возле Киево-Печерской лавры продолжается противостояние сторонников УПЦ МП и неизвестных молодых людей.

Как передает корреспондент ТСН.ua, после словесных споров началась потасовка.

"Парень на протезе, который сказал, что он не военный и представился активистом Евгением, подошел к храму с плакатом, развернул его, началась потасовка. Она продолжалась около 10 минут. Активист вместе с другим выкрикивали: "Долой русню из Лавры". Вмешалась полиция, сделали коридор. Парню порвали плакат. Он вышел из двора Лавры", — передает журналист.

Фото: ТСН.ua

Напомним, ранее сообщалось, что служители Лавры и верующие, которых собралось сегодня около 200 человек, заблокировали вход в один из храмов.

Комиссии, которую не пустили вчера, пока нет.

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