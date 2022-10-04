Страстью бойца были танцы: хореографу из Волыни спасают конечности после ранений в Донецкой области

Раненый хореограф-защитник из Волыни рассказал, как украинские защитники держат позиции в Донецкой области под постоянным огнем и признался, какой танец он готовит к победе Украины в войне.

Врачи в Днепре спасают конечности 30-летнего хореографа из Волыни от сильных повреждений. Когда началось полномасштабное вторжение россиян, Богдан не колеблясь отправился защищать Донбасс. Именно при обороне позиций боец получил ранение рук и ноги.

Через сутки после боя в Донецкой области Богдан оправился в больнице в Днепре. Об этом говорится в сюжете журналистов ТСН.

Страстью раненого бойца всю жизнь были танцы, он преподавал хореографию в колледже.

Сцену на окопы сменил, не колеблясь, когда началось полномасштабное вторжение россиян. После учебы защищал позиции в Донецкой области. Боец рассказал, как украинские защитники держат позиции в Донецкой области под постоянным огнем.

"Открытая местность. Трудно держать оборону. Потому что гатят из всего. Накрывают полностью. За одну минуту сто снарядов прилетает. Просто танки, минометы. Ребята все боевые. Держимся духом", — рассказал Богдан.

Его подразделение именно защищало позиции, когда попало под вражеский огонь. Но, несмотря на это, врага удалось остановить.

"Вот они наступают – их идет четыре человека, даже не прячутся, в полный рост. Видим их, все – открываем огонь. Я думаю, что их там так отправляют. Идите туда, а обратно уже не возвращайтесь. Они просто идут себе по-глупому. Можно дать шанс. Пусть приходят без оружия. Мы возьмем в плен, потом отдадим", — рассуждает боец.

После ранения боец совершенно не чувствовал правой руки, сейчас после операции уже двигает пальцами. Врачи пытаются спасти концовку хореографа-защитника.

"Его жизненным функциям организма ничего не угрожает. Но у него очень тяжелая травма — повреждение его руки, в том числе нервов, мышц, сухожилия, а также кости. Тут речь идет не только о переломе или ране", — говорит врач.

Впереди у 30-летнего Богдана еще продолжительное лечение и восстановление. Но он не сомневается в победе ВСУ и уже знает, какой танец подготовит ко дню победы.

"Это будет гопак! Наш казацкий танец!" — резюмировал боец.

Сменил паркет на окопы: хореографу из Волыни спасают конечности, но он готовит победный танец

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