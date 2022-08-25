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Стратегическая инициатива перешла в ВСУ: военный эксперт рассказал о ситуации на фронте

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Стратегическая инициатива перешла в ВСУ: военный эксперт рассказал о ситуации на фронте

Фото: Associated Press

Пока на фронте стабилизированная ситуация.

В течение последнего месяца-полтора войны в Украине линия фронта почти не двигается – всего на три-пять километров.

Об этом в эфире национального телемарафона в слоте 1+1 рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"В принципе инициатива, которая была у российских войск перешла к нам (ВСУ – Ред.). Планируем сейчас атаки. Можем говорить о том, что как минимум стратегическая инициатива в руках нашего командования", — подчеркнул эксперт.

По его словам, накануне по всей линии фронта была эскалация.

"Ее причиной были удары ВСУ по войскам противника. Практино по всей линии фронта наша армия отработала на пять баллов. Впринцип до глубины 40 километров были поражены цели, которые были разведаны накануне", — рассказал Свитан.

Напомним, начались 183 сутки противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты пытаются штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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