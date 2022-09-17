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"Стратегическая трасса в Херсон": эксперт рассказал о важности освобождения Киселевки

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"Стратегическая трасса в Херсон": эксперт рассказал о важности освобождения Киселевки

Фото: Associated Press

Село Киселевка, расположенное в 25 км от Херсона, очень важно.

Киселевка открывает прямую дорогу на Чернобаевку. Именно этот населенный пункт после освобождения Киселевки останется единственным на пути ВСУ в Херсон.

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в интервью ТСН.ua.

Он называет Чернобаевку "стратегическим полем – и на Херсон".

"Населенный пункт важен и открывает стратегическую трассу в Херсон. Действительно, с этой точки отсчета в Херсон подать рукой. Это буквально удар одной механизированной колонны", – пояснил эксперт.

Напомним, 14 сентября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщал о том, что украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.

Впрочем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевка. Он подчеркнул, что бои за этот населенный пункт все еще продолжаются.

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Дата публикации
Просмотры
1187
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