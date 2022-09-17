"Стратегическая трасса в Херсон": эксперт рассказал о важности освобождения Киселевки

Село Киселевка, расположенное в 25 км от Херсона, очень важно.
Киселевка открывает прямую дорогу на Чернобаевку. Именно этот населенный пункт после освобождения Киселевки останется единственным на пути ВСУ в Херсон.
Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в интервью ТСН.ua.
Он называет Чернобаевку "стратегическим полем – и на Херсон".
"Населенный пункт важен и открывает стратегическую трассу в Херсон. Действительно, с этой точки отсчета в Херсон подать рукой. Это буквально удар одной механизированной колонны", – пояснил эксперт.
Напомним, 14 сентября глава Херсонского облсовета Александр Самойленко сообщал о том, что украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку, расположенную в 25 км от Херсона.
Впрочем, глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг освобождение села Киселевка. Он подчеркнул, что бои за этот населенный пункт все еще продолжаются.
Читайте также:
- Осенью война затихнет: военный эксперт объяснил причины
- "Отвратительные зверства": как мировые лидеры отреагировали на ужасы массовых захоронений в Изюме
- Путин не считает войну в Украине ошибкой: Шольц рассказал о разговоре с диктатором