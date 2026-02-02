Стратегия "холодомора": зачем Путин пытается заморозить Киев и когда ждать нового удара

Эксперт объяснил, чего именно пытается добиться российский диктатор

Россия продолжает наносить удары по энергетической системе Украины. Как сообщают в Минэнерго, в первый день февраля россияне атаковали объекты в Харьковской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях. На фоне этого ходят слухи о возможном массированном ударе по Киеву, который из-за предыдущих атак уже остается с дефицитом электричества и тепла во время морозов до -27°C.

Горящие НПЗ и остановка танкеров: давление на российскую экономику

По словам военного эксперта Игоря Романенко, украинцам следует готовиться к дальнейшей борьбе. Он отмечает, что давление со стороны партнеров и эффективность украинских атак по РФ вынуждает Кремль искать пути переговоров.

«Россияне нанесли существенные удары по украинской энергетике. В том числе и из-за неснабжения ракет для наших комплексов. К сожалению, им это удалось, и об этом заявлял наш президент. Украина тоже существенно нарастила удары по российским объектам с горюче-смазочными материалами и НПЗ, к этому добавилась борьба с танкерным теневым флотом России, транспортирующим нефть. К этому процессу присоединились не только американцы, но французы и британцы, а также о такой борьбе заявили 14 европейских стран. Будут ли они это делать — вопрос, но все это ухудшило экономическую ситуацию в РФ, финансовые потери россияне несут существенные, чтобы они не заявляли», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко

Тайные переговоры в ОАЭ и следующий этап 4 февраля

Ситуация стала предметом обсуждений в Объединенных Арабских Эмиратах. У Путина подтвердили, что во время переговоров будут остановлены воздушные атаки на украинские энергообъекты, несмотря на усиление морозов. Однако эксперт призывает не доверять заявлениям Кремля.

«Путин пошел на эти переговоры не просто ради договоренностей с нами. Он всегда ищет возможность унизить Украину хотя бы информационно уменьшить наш потенциал. Примеров много, вспомните Купянск и Покровск, которые они „взяли“ уже по несколько раз. Поэтому разыгрывается очередной спектакль от Путина, принявшего решение продвигаться вперед. Кстати, в ОАЭ был рассмотрен очень широкий спектр вопросов, россияне привлекли к переговорному процессу пять генералов и руководителя ГУР. За этот короткий отрезок времени они просто не „переварили“ все имеющиеся вопросы, поэтому отодвинули следующую встречу до 4 февраля. Я думаю, что после этой даты возможен выход на новый этап в переговорах», — объясняет Игорь Романенко.

Коварство россиян как стиль войны: удары по гражданским объектам

Он добавляет, что пауза в переговорном процессе обязательно используется сторонами для подготовки к следующему этапу борьбы. Иначе во время войны не бывает.

«Здесь главный вопрос состоит в том, как действовать дальше. Россияне же не сложили ручки, потому что было заявлено только об энергетическом перемирии. Они били по пассажирским поездам, где погибали наши люди, по нашей железнодорожной инфраструктуре по ремонту поездов, по роддому. Это же происходит не просто так. Одни россияне, вовлеченные в переговоры, извиняются, за удары по поезду, мол, кто-то перепутал, мы не хотели. Но это не так. Другие россияне по указаниям Путина наносят эти удары и по поездам, и по шахтам, и по роддомам. Это исключительно российский стиль террора», — подчеркивает эксперт.

Позиция Трампа и внутренние разногласия в Кремле

Романенко отмечает, что в России уже накопился существенный процент граждан и представителей элит, настроенных на завершение агрессии из-за экономического упадка. Важную роль в этом процессе играет и позиция США.

«Ухудшение в экономике России очевидно, и оно все нарастает. Сейчас главный вопрос — кто скорее не выдержит: Украина с помощью союзников или РФ со своими союзниками. Также здесь важна позиция СЩА и лично президента Трампа. У него есть свои достижения, например в вопросах с Венесуэлой и задержанием Мадуро, сейчас Трамп накручивает вопросы с Кубой. Но, по-моему, лучше для лидера США не истории об остановленных восьми никому не известных войн, а большем углублении в остановку войны в Украине. Есть надежда, что он на этом сконцентрируется. Потому и борьба у нас продолжается», — говорит Романенко.

Цель Путина — уничтожение нации холодом

Эксперт убежден, что удары по энергосистеме Киева — это не случайность, а стратегический подход для давления на военно-политическое руководство Украины.

«Вспомните цели России в начале войны — денацификацию и демилитаризацию Украины. Достичь второй цели Путину не удалось от слова совсем, сейчас мы милитаризованы как никогда раньше. А вот денацификацию, я лично, воспринимаю как уничтожение нашей нации. И в этом вопросе Путин действует упрямо и последовательно. Поэтому и киевляне сейчас выживают в холоде и без света, потому что поставлена задача по уничтожению украинцев, и это постепенно происходит. В данном случае из-за погружения людей в холод».

Давление на руководство государства и внутренние резервы

На вопрос повлияет ли энергетическая блокада Киева или так называемый холодомор на исход войны, эксперт отвечает, что это попытка заставить Украину идти на уступки.

«Путин вынуждает наше руководство идти на определенные шаги, иначе не было всех этих разговоров об энергетическом перемирии. Это можно услышать и в выступлениях президента Зеленского и, как говорится, между строчками. Наш президент в этом заинтересован, потому этот процесс и продолжается. Президент вынужден реагировать на такое давление, но вопрос какими путями и шагами», — говорит Игорь Романенко.

К этому генерал-лейтенант добавляет, другое дело, что внутри страны не решается вопрос, связанный со справедливой мобилизацией, переводом экономики на военные рельсы и усиление законодательства до уровня «война».

«Да, это вопрос о внутренних резервах, которые не вводятся в действие. И как по мне не вводятся ошибочно», — говорит Романенко.

Феноменальная стойкость: почему киевляне не сдаются

Кстати, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), 65% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Там уточняют, что этот процент вырос в 2026 году (в декабре и сентябре 2025 года таких было 62%).

«Посмотрите, что происходит на столичной Троещине, люди мерзнут в домах, сидят без света и воды. Но они не посыпают голову золой, выходят во дворы, готовят еду на огне поют и танцуют. Путин и многие в России просто в шоке от такого поведения киевлян. Да, многие люди страдают от мороза и кучи других проблем. Но они остаются в городе, работают, несмотря на все испытания и тяжелые условия», — рассказывает Романенко.

Прогноз: вернутся ли массированные обстрелы Киева?

Относительно будущего энергетической безопасности столицы и угрозы новых обстрелов эксперт отмечает, что все зависит от результативности дипломатии, хотя риски остаются высокими.

«Если договоренность не будет достигнута, россияне вернутся к ракетным обстрелам Киева. Если договорятся — остановятся. Но не полностью. Воздушные удары могут наноситься, а россияне будут говорить, что произошло это случайно и они этого не хотели — лить слезы крокодила. Российское коварство будет оставаться. Но высока вероятность того, что выйдут на остановку ударов в сфере энергетики», — заключает Игорь Романенко.

