Стратегия РФ, которой сейчас руководит Суровикин – это удары по критической инфраструктуре: Майк Карпентер

Это и есть сейчас основная краткосрочная стратегия Москвы на фоне громких поражений на поле боя.

Об этом во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос ТСН.ua о дальнейших стратегиях России в войне против Украины, заявил посол США при ОБСЕ Майк Карпентер.

"Что касается среднесрочных сценариев, в течение последних двух месяцев мы видели, как российские войска терпели поражение на поле боя. Конечно, сначала это была российская попытка блицкрига захватить Киев, которая поразительно провалилась в марте. Потом было отступление на Харьковщине. И, конечно, последнее пример, – это освобождение Украиной Херсона.Поскольку украинцы продвинулись на поле боя и продемонстрировали свое огромное мужество и умение защищать свою территорию, сворачивая российские достижения, российская стратегия все больше сосредотачивается на нанесении ударов по критически важной инфраструктуре Украины, причиняя боль и страдания народу включая гражданское из-за отключения электроэнергии, отопления, чтобы сделать эту зиму невыносимой для украинцев", — считает дипломат.

Кажется, именно это, по словам Майка Карпентера, стратегия, которой сейчас руководит генерал Суровикин. Но России, по его мнению, это не удастся, потому что международное сообщество поддерживает Украину. Мы уже предоставляем Украине системы противовоздушной обороны и средства, чтобы защитить себя еще быстрее, поскольку эти оружейные системы продолжают поступать на поле боя.

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"Я думаю, что мир вращается вокруг Украины, и потому Украина имеет и решительность, и свободу, и моральное право победить в этом конфликте. Я прогнозирую, что Украина выиграет эту войну. И что Россия окончательно проигрывает. Потому что понятно, что на стороне Украина – то, что правильно, а на стороне России – то, что нарушает фундаментальные принципы международного права", — заключает Майк Карпентер.

Во вторник, 29 ноября, по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте (Румыния), генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос предоставления Украине систем ЗРУ Patriot, даже в рамках нового пакета помощи, не закрыт.

"И сейчас об этом продолжается дискуссия. Но также очень важно, чтобы все поставляемые нами системы функционировали. И для этого нам нужно гарантировать, что мы предоставляем запасные части, чтобы они могли выполнять техническое обслуживание этих систем, а также боеприпасов. Поэтому, да, мы в процессе предоставления большего количества дополнительных систем. В то же время мы срочно обращаем внимание на то, чтобы уже предоставленные Украине работали должным образом", — заявил Йенс Столтенберг.

Также в среду, 29 ноября, представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинским бойцам понадобилось бы несколько недель, чтобы овладеть ЗРК Patriot.

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