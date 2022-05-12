Страуса, которого чудом не убили и не съели оккупанты, отправили в новый дом и подобрали самочку

Страуса, которого чудом не убили и не съели оккупанты, отправили в новый дом и подобрали самочку

Страуса, которого едва не убило русскими снарядами, а потом на него охотились оккупанты, но он выжил и теперь получил новое жилье.

В селе Здвижовка, неподалеку от Бородянки, селяне спасли страуса. Птица вместе с людьми пережила оккупацию и бродила по улицам. Люди сначала его жалели, а когда он начал толочить им огороды, стали искать специалистов, чтобы те забрали птицу, говорится в ТСН.

Он единственный из своих сородичей, кто пережил оккупацию. Ферму, где жило около тридцати птиц, россияне разбомбили, кого не убило снарядами – съели. А этот прибился к людям. У него даже появилась кормилица, назвавшая его Гуком. Местные пытались сами его поймать, но напрасно. «Мы загоняли, человек 10, два раза в ферму. Так он прорывается», — говорят селяне.

После неудачных попыток люди начали искать хозяина фермы, чтобы тот его забрал, но там уже перестали брать трубку. Оставлять птицу на самовыгуле селяне не хотели, потому что было — жаль и птицу, и себя — он топчет огороды и бывает слишком агрессивен. «Одного мужчину он ударил, да он с гипсом ходил 2 месяца», — рассказывают люди.

Кто может увезти страуса из села, искали месяц, дошли до журналистов ТСН. Они приехали вместе со специалистами по спасению животных. Операция по отлову страуса выдалась не из легких. На одну птицу понадобилось трое крепких мужчин. И с четвертой попытки страуса поймали. Сложнее всего, говорят специалисты, не только догнать птицу, но и натянуть на голову мешок. Но это нужно, потому что, когда ему закрывают глаза, он успокаивается, а иначе может и сильно ударить. А еще надо крепко держать за крылья, потому что и ими может ударить с испуга. Эта птица весит не менее 250 килограммов, говорят специалисты. Поэтому ведут к спецприцепу аж втроем.

Птицу привезли в национальный парк Межгорье, где живут многие страусы. Здесь его уже ждали и заранее подготовили вольер.

Ветеринар Алексей говорит, что видно, птица не старше 4 лет и здоровая, но немного испуганная.

Несколько дней птица построит на карантине в вольере, там немного успокоиться и адаптируется. А потом ему подселят подружку. Одна свободная самка здесь как раз давно ждет кавалера.

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